İstanbul'da deprem riski taşıyan 93 okul tahliye ediliyor: Tüm liste!
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Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde deprem riski taşıyan okulların tahliye edileceği ifade edildi.
Türkiye, kısa süre önce meydana gelen Kahramanmaraş depremi ile sarsıldı. Hemen ardından gözler yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen Marmara depremine çevrildi. Bundan en fazla etkilenecek şehir olarak görülen İstanbul'da binlerce riskli yapı bulunuyor. Son olarak İstanbul Valiliği, bu durum için harekete geçti.
İstanbul Valiliği, deprem riski yaşayan 93 okulun tahliye edileceğini açıkladı!
Kısa süre önce İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında şehirde deprem nedeniyle risk altında olan okulların tahliye edileceği açıklandı. Burada eğitim gören öğrenciler ise diğer okullara nakledilecek.
İstanbul Valiliği'nin açıklamasında "93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler." ifadelerine yer verildi.
Deprem riski nedeniyle tahliye edilen okullar şu şekilde;
Türkiye'nin en riskli deprem bölgeleri nereler? Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!
SıraİlçeTahliye Edilecek Okulun Adı1ArnavutköyBoyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu2ArnavutköySuatlar Anaokulu3ArnavutköyDeliklikaya Ilkokulu4ArnavutköyHadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu5AtaşehirYeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi6AtaşehirAksemsettin Anaokulu7AtaşehirEsatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)8AvcılarGümüşpala İlkokulu9AvcılarGüngör Tekiner Ortaokulu10AvcılarŞehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu11AvcılarAvcılar Mesleki Eğitim Merkezi12AvcılarŞehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu13BağcılarMünir Nurettin Selçuk Ortaokulu14BağcılarKazım Karabekir Ortaokulu15BağcılarBağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)16BağcılarZübeyde Hanım Anaokulu17BağcılarMassit Mesleki Eğitim Merkezi18BahçelievlerKazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu19BahçelievlerMustafa Kemal İlkokulu20BahçelievlerHürriyet İlkokulu21Bahçelievler1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanlar22BeşiktaşKorkmaz Yiğit Anadolu Lisesi23BeşiktaşLütfi Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu24BeşiktaşLütfi Banat Ortaokulu25BeykozYavuz Selim İlkokulu26Beykozİshaklı İlkokulu27BeykozAyetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi28BeykozAnadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu ve Ortaokulu29BeykozKaynarca Anaokulu30BeykozBeykoz Anadolu Lisesi Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi31BeykozÇavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi32BeykozBeykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi33BeykozBeykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi34BeykozKemalettin Tuğcu İlkokulu35BeylikdüzüYakuplu İlkokulu/Ortaokulu36BeylikdüzüBizimkent İlkokulu ve Spor Salonu37BeyoğluAyşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)38BüyükçekmeceKumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli39BüyükçekmeceSudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi40ÇatalcaMuratbey Esin Ovacık İlkokulu41Çatalca75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu42ÇatalcaBinkılıç İmam Hatip Ortaokulu43ÇatalcaKaracaköy İlkokulu44EsenyurtEsenyurt Mesleki Egitim Merkezi45EyüpsultanEyüpsultan Halk Eğitim Merkezi46FatihPertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)47FatihYedikule İlkokulu/Ortaokulu48FatihVefa Lisesi (B Blok)49FatihFatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu50FatihFatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi51GaziosmanpaşaGaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi52GaziosmanpaşaProf. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu53GüngörenErgenekon İlkokulu54KadıköyErenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu55KadıköyHamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu56KağıthaneGültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri57KağıthaneProfilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi58KartalYıldız İşçimenler İlkokulu59KartalKartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60KüçükçekmeceAtakent Özel Eğitim Anaokulu61KüçükçekmecePapatya Anaokulu62KüçükçekmeceGelincik Anaokulu63KüçükçekmeceKanarya Ortaokulu64KüçükçekmeceCiğdem Anaokulu65KüçükçekmeceMenekşe Özel Eğitim Anaokulu66KüçükçekmeceNene Hatun Anaokulu67KüçükçekmeceYasemin Anaokulu68KüçükçekmeceZübeyde Hanim Anaokulu69MaltepeŞehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu70PendikFatih İmam Hatip Ortaokulu71PendikYunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi72SancaktepeSamandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi73SancaktepeSarıgazi İmam Hatip Ortaokulu74SariyerŞükrü Nailipaşa İlkokulu75SarıyerRumeli Feneri İlkokulu76ŞileŞile IMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi77SilivriAlipaşa Fethi Erkoç İlkokulu78Silivriİlçe Milli Eğitim Müdürluğü79SilivriSilivri Anadolu Lisesi80SilivriBüyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu81SilivriDeğirmenköy Fevzipaşa İlkokulu82ŞişliSaadet Özel Eğitim Meslek Okulu83SultangaziErgun Baylav Özel Uygulama Egitim Merkezi84Sultangazi75. Yıl İlkokulu/Ortaokulu85SultangaziMehmetçik İlkokulu86ÜmraniyeÜmraniye İmam Hatip Lisesi87ÜmraniyeUmraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi88ÜmraniyeŞehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi89ÜsküdarÜsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu90ÜsküdarMehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı91ÜsküdarMithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)92ZeytinburnuTRİSAD Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi93ZeytinburnuSaniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu
İmam Hatip Liseleri Anadolu Lisesi İstanbul Deprem Teknoloji Haberler
Türkiye'nin en riskli deprem bölgeleri nereler?
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