İstanbul'da deprem riski taşıyan 93 okul tahliye ediliyor: Tüm liste!

Türkiye, kısa süre önce meydana gelen Kahramanmaraş depremi ile sarsıldı. Hemen ardından gözler yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen Marmara depremine çevrildi. Bundan en fazla etkilenecek şehir olarak görülen İstanbul'da binlerce riskli yapı bulunuyor. Son olarak İstanbul Valiliği, bu durum için harekete geçti.

İstanbul Valiliği, deprem riski yaşayan 93 okulun tahliye edileceğini açıkladı!

Kısa süre önce İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında şehirde deprem nedeniyle risk altında olan okulların tahliye edileceği açıklandı. Burada eğitim gören öğrenciler ise diğer okullara nakledilecek.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında "93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler." ifadelerine yer verildi.

Deprem riski nedeniyle tahliye edilen okullar şu şekilde;