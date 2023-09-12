iPhone 15 Serisinin Fiyatı Belli Oldu

Apple'ın yılın en beklenen akıllı telefon serilerinden iPhone 15'i tanıtması için yalnızca saatler kaldı. Yarın Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak Wonderlust etkinliği kapsamında kullanıcı karşısına çıkacak yeni modeller, şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar ile saatler kalmasına rağmen heyecanını sürdürüyor.

ShiftDelete.Net'ten Hakkı Alkan'ın da katılım sağlayacağı etkinlikte Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modelleri de tanıtılacakken, yeni ürünler arasında hiç şüphesiz en çok iPhone 15 serisi ilgi çekiyor. Bu yeni akıllı telefonların kaç para olacağı da oldukça merak ediliyor. İşte iPhone 15 serisinin fiyatı…

iPhone 15 serisinin fiyatı ne kadar olacak?

Daha önce güvenilir tipsterlar tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 15 serisinde göreceğimiz en büyük değişiklik, USB Type-C port yuvasına sahip olmaları olacak. Şimdiye kadar Lightning giriş tercih eden Apple, AB yasaları gereği geçiş yapmak mecburiyetinde kaldı.

Yakın zamanda ortaya çıkan önemli bir detaya göre iPhone 15 serisindeki bütün modeller, 48 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. iPhone 14 serisinde bu çözünürlük yalnızca Pro modellerde vardı.

iPhone 15 ve daha fazlası tanıtılacak! Apple Wonderlust etkinliği canlı yayını!

O halde gelelim asıl merak edilen soruya: iPhone 15 serisinin fiyatı ne kadar olacak? Önemli kaynaklar tarafından aktarılanlara göre yeni modellerin zamlı olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu zammın ise yalnızca Pro modelleri etkilemesi bekleniyor.

İşte iPhone 15 serisinin beklenen fiyatı:

ModelFiyatı (ABD) iPhone 15: 799 dolariPhone 15 Plus: 899 dolariPhone 15 Pro: 1.099 dolariPhone 15 Pro Max: 1.299 dolar

Tabii ABD'deki akıllı telefon fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuzda birim bakımından normal karşılanabilir. Bu modeller ülkemize yurtdışından geldiği için bu noktada akıllara "iPhone 15 serisi Türkiye fiyatı ne kadar olacak?" sorusu geliyor. Akıllı telefonların ABD fiyatları ve ülkemizde uygulanan vergiler göz önünde bulundurulduğunda bir tahminde bulunabilmek mümkün.

iPhone 15 nasıl olacak?

İşte iPhone 15 serisinin beklenen Türkiye fiyatı:

iPhone 15: 799 dolar

Vergisiz Fiyatı: 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 213 TL

TRT Bandrolü (yüzde 12): 2 bin 591 TL

ÖTV (yüzde 50): 12 bin 94 TL

KDV: (yüzde 20): 7 bin 256 TL

Toplam Vergi (yüzde 103.6): 22 bin 157 TL

Tahmini Satış Fiyatı: 43 bin 540 TL

iPhone 15 Plus: 899 dolar

Vergisiz Fiyatı: 24 bin 60 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 240 TL

TRT Bandrolü (yüzde 12): 2 bin 916 TL

ÖTV (yüzde 50): 13 bin 608 TL

KDV (yüzde 20): 8 bin 165 TL

Toplam Vergi (yüzde 103.6): 24 bin 930 TL

Tahmini Satış Fiyatı: 48 bin 990 TL

iPhone 15 Pro: 1.099 dolar

Vergisiz Fiyatı: 29 bin 412 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 294 bin

TRT Bandrolü (yüzde 12): 3 bin 564 TL

ÖTV (yüzde 50): 16 bin 635 TL

KDV (yüzde 20): 9 bin 981 TL

Toplam Vergi (yüzde 103.6): 30 bin 476 TL

Tahmini Satış Fiyatı: 59 bin 889 TL

iPhone 15 Pro Max: 1.299 dolar

Vergisiz Fiyatı: 34 bin 765 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 347 TL

TRT Bandrolü (yüzde 12): 4 bin 213 TL

ÖTV (yüzde 50): 19 bin 663 TL

KDV (yüzde 20): 11 bin 798 TL

Toplam Vergi (yüzde 103.6): 36 bin 22 TL

Tahmini Satış Fiyatı: 70 bin 788 TL

Güncel dolar kuruna (11 Eylül – 1 dolar: 26.88 TL) göre hesapladığımız tahmini fiyat bu şekilde. Fakat burada belirtmek gerekiyor ki; Önceki zamlarda olduğu gibi Apple, ülkemiz için fiyatlandırma yaparken güncel dolar kuru yerine daha yüksek fiyat kullanabilir. Bu noktada şirketin doları 30 TL olarak görme ihtimali yok değil.

iPhone 15 Plus ve daha fazlası: Apple etkinliğinde bizleri neler bekliyor?

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