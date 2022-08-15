iPhone 14 hakkındaki tüm soru işaretleri!

Apple çok yakın zamanda İphone 14'ü tanıtacak. Geleneksel olarak Eylül'ün ikinci haftasında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonu uzun zamandır bekliyoruz. Şimdiye kadar iPhone 14 hakkında bir çok iddia ve sızıntı ortaya atıldı. Yeni iPhone tüm bunlarla birlikte bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor.

iPhone 14 tartışma yarattı

Özellikle standart modeller ile Pro modelleri arasında daha net bir sınır koyacağını biliyoruz. Bu durum Pro versiyonları öne çıkarsa da diğer yandan standart modeller için ise bazı riskler barındırıyor. Ayrıca dünya genelinde yaşanan enflasyon da iPhone 14 üzerindeki baskıyı biraz daha artırıyor.

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Yükselen fiyatlar

Geçtiğimiz birkaç sene boyunca Apple, iPhone modellerinin fiyatını büüyk oranda sabit tuttu. 2017 yılında piyasaya sürdüğü iPhone X ile geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 13 Pro, ABD'de 999 dolardan sunuldu. Ancak Enflasyonla beraber Apple, iPhone 14 modelinin fiyatında artış yapmayacak olsa bile iPhone 14 Pro'da aynı durum geçerli olmayacak. Yakında tanıtımı yapılacak olan iPhone 14 Pro modellerinde 100 dolarlık artış bekleniyor.

Çentik tasarımı

Apple, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ön bölümde çentikli tasarıma veda ederek 'delik + hap' tasarımına geçiş yapıyor. Diğer yandan standart iPhone 14 modellerinde ise 2017 yılından bu yana kullanılan çentikli tasarım devam edecek. Bu durum, iPhone 14'teki gelişmenin sınırlı olacağını düşündürebilir, diğer yandan kullanıcıların yeni tasarıma nasıl bir tepki vereceği de merak konusu.

iPhone 14 eski işlemci ile gelecek

Apple, iPhone 14 ile birlikte standart ve Pro modeller arasındaki çizgileri artık daha net çizecek. Ön çentik tasarımın yanı sıra şirket yeni akıllı telefon modellerinin Pro versiyonlarında A16 işlemci kullanırken, diğerlerinde ise A15 işlemci ile yoluna devam edecek. Bu durum da her iki model üzerinde yeni soru işaretleri oluşmasına neden olacaktır.

Eski tasarım

Apple genellikle her iki yılda bir telefonlarını yeniden tasarlıyor. Ancak görünüşe göre iPhone 14, önceki iki versiyon ile büyük oranda aynı tasarıma sahip olacak. Yeni neslin iPhone 13 ve iPhone 12 ile aynı tasarıma sahip olması kullanıcılar üzerinde kuşkusuz negatif etki yaratacaktır. Bu durum satışları önemli oranda azaltabilir.

iPhone 14'ün Eylül ayının ikinci haftasında yapılacak olan tanıtımı yaklaşırken yeni akıllı telefon hakkında iddilar ve sızıntılar da gelmeye devam edecek. Peki siz tanıtımı yaklaşan iPhone 14 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.