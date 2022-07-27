iOS 16 ve iPadOS 16 için dördüncü geliştirici beta yayınlandı!

Apple, geçtiğimiz ayın sonunda ilk olarak 20 Eylül'de kullanıma sunduğu iOS 15, iPadOS 15 tvOS 15 ve watchOS 8'in son hali olan iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 ve watchOS 8.7nin dördüncü geliştirici beta sürümlerini uygulama geliştiricileri ile paylaştı. Şimdi ise iOS 16 ve iPadOS 16'nın dördüncü geliştirici beta sürümlerini yayınladı. İşte yenilikler…

iOS 16 geliştirici beta ile neler geliyor?

Apple, iOS 16 ve iPadOS 16 için ilk geliştirici sürümünü 6 Haziran'da düzenlediği WWDC'de yayınladı. Ardından ikincisini 22 Haziran'da, üçüncüsünü ise 6 Temmuz'da paylaştı. Bugün ise dördüncü geliştirici beta sürümünü yayınladı. Bununla birlikte yapı numarası 20A5312g yerine 20A5328h oldu.

Gelen yeniliklere baktığımızda ise Odak Modları, Fotoğraflar, mesaj düzenleme ve SharePlay için iyileştirmeler, gelişmiş yapay zeka, gelişmiş denetleyici desteği, Apple Pay Later ve özelleştirilebilir Kilit Ekranı gibi özellikler bulunuyor.

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Ayrıca 3. beta ile birlikte gazetecileri, aktivistleri, yöneticileri ve siyasileri hedef alan korsan yazılımlara karşı koruma güçlendirilmişti. Burada getirilen Kilitleme modu ise yeni sürüm ile birlikte iyileştiriliyor. Zira Eylül ayındaki etkinliğe sayılı gün kaldı.

Apple geliştirici beta sürümü nasıl yüklenir

İlk olarak bir geliştirici hesabı açmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de Apple'a her yıl 99 dolar ödemeniz gerekiyor. Tabii Türkiye fiyatı üzerinden almak istediğiniz zaman çok daha ucuza geldiğini belirtelim.

Fakat halihazırda bir geliştirici hesabı kullanıyorsanız son beta sürümünü burayı tıklayarak Apple Developer Center üzerinden indirebilirsiniz. Ardından cihazınıza uygun profil indikten sonra, Sistem Tercihleri bulunan Yazılım Güncelleme kısmından yükleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca bunun yerine buraya tıklayarak betaprofiles sayfasına giderek iOS cihazınızı yapılandırabilirsiniz. Ardından da Ayarlar>Profil seçeneklerini izleyerek ekranda karşınıza çıkan talimatları izleyebilirsiniz. Bunlar ise şu şekilde:

Yukarıda linkini paylaştığımız betaprofiles sitesine gidin.

iOS 16 beta profilini "iOS 16 Download" seçeneği üzerinden indirin.

iPhone'unuzdan Ayarlara girin.

Profiller seçeneğine tıklayın.

Profil Yükle seçeneğine dokunun.

İndirdiğiniz dosya yüklendikten sonra cihazı yeniden başlat seçeneğine tıklayın.

Cihazınız açıldıktan sonra Ayarlar'a tekrar girin.

Önce Genel, ardından Yazılım Güncelleme seçeneklerini tıklayın.

Son olarak burada karşınıza çıkan İndir seçeneğini tıklayın.

Not: Olası bir veri kaybına karşı ilgili yüklemeyi 2. cihazınıza yüklemeniz ya da cihazınızdaki verileri yedekledikten sonra kurmanız tavsiye ediliyor.

iOS 16 hangi telefonlara gelecek?

iPhone 13

İphone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2 ve 3

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