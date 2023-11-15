Instagram hesabı nasıl çalınıyor? İşte Instagram hesap koruma yöntemleri

Instagram hesabı nasıl çalınıyor? Bu anlamda Instagram için hesap koruma yöntemleri öğrenmek isteyenler için bir rehber hazırladık.

Instagram, en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında geliyor. Bu da özellikle çok takipçili Instagram hesapları hackerların hedefi haline getiriyor. Tabii ki Influencer hesapların hem yüksek takipçi sayıları hem de bu hesaplar üzerinden elde ettikleri gelirler, Instagram hesap çalma için önemli bir hedef olmalarının ana sebebi. Bunun dışında daha az takipçili ama arkadaş çevresi çok olan kullanıcıların da Instagram hesap çalma girişimlerine maruz kalma ihtimali var. Bu yazıda öncelikle "Instagram hesabı nasıl çalınıyor?" sorusuna cevap vereceğiz. Bu yöntemleri bilmenin yanında her bir yönteme karşı hesabınızı nasıl koruyacağınızı da aktaracağız.

Instagram hesabı nasıl çalınıyor? İşte tüm yöntemler

Özellikle son yıllarda Instagram hesabı çalınması önemli sorunlardan biri haline geldi. Bunun için hem basit hem karmaşık yöntemleri sizler için derledik. Peki ama Instagram hesabı nasıl çalınıyor'İşte Instagram hesabı çalma yöntemleri:

Oltalama (Phishing) yöntemi ile Instagram hesabı çalma

Instagram hesap çalma için kullanılan en basit ama en çok kullanılan yöntemlerden biri de oltalama yani phishing. Bu yöntemde hacker, kurbana çeşitli bahaneler üzerinden dm ile bir link yollamaya çalışır. Son zamanlarda en çok kullanılan Instagram oltalama yöntemi ise sahte telif hakkı ihlali.

Hackerlar, dm yoluyla Instagram hesabından gönderilmiş gibi görünen ve telif hakkı ihlali yaptığınızı iddia eden bir mesaj gönderiyor. Gönderilen bağlantıya tıkladığınızda ise Instagram giriş sayfası benzeri bir sayfa karşınıza çıkıyor. Buraya hesap adı ve şifrenizi girdiğinizde ise hesap bilgileriniz hackerların eline geçmiş oluyor.

Yine burada en çok kullanılan yöntemlerden birisi de hesap çalma girişimi iddiası. Instagram hesabına benzer bir hesaptan gelen DM ya da mail yoluyla size yine bir link gönderiliyor. Bu linke tıkladığınızda karşınıza sahte bir sayfa çıkıyor. Burada yer alan hesap bilgilerini doldurmanız isteniyor. Bilgileri doldurduğunuz anda ise tüm hesap bilgileriniz karşı tarafa geçiyor.

Burada oltalama yapan hackerların bazen ücretsiz mavi tık dağıttıklarını, bazen ise hediye çeki dağıtımını yaptığı gibi yalanlara da başvurma ihtimali var. Burada gönderilen linklere tıklamamak ve bilgileri girmemek önemli.

Korunma yöntemi

Bu hacker saldırısı için Instagram hesap koruma yöntemleri ise şu şekilde; Öncelikle burada hackerların sahte telif hakkı dışında başka türlü bahanelerle de karşınıza çıkma ihtimalleri var. Örneğin Influencer hesaplar için genelde sahte bir şikayetvar sayfası kullanılıyor. Bu sahte sayfa üzerinden yüksek takipçili hesaplar, "Hesabınız şikayet edilmiş" şeklinde bir mesajla oltalamaya maruz kalıyor.

Öncelikle Instagram'ın size dm atmayacağını bilmeniz gerekiyor. Eğer bu tür bir telif hakkı ihlali varsa, Instagram, söz konusu paylaşım kaldırıyor. Yine Instagram bu konuyla alakalı hesabınıza uyarı verir. Bu anlamda tanımadığınız hesaplardan gelen bu ve benzer linkleri de tıklamamanız önemli. Özellikle şifrenizi uygulama ana sayfası dışında tarayıcı üzerinden de girmememiniz hesap güvenliği için oldukça kritik.

Kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla Instagram hesap çalma

Hackerlar hem Instagram hem de diğer kişisel bilgilerinize ulaşmak için bilgisayarınıza keylogging yazılımı bulaştırıyor. Bunun bulaşması genelde İnternet cafe gibi yerlerde Flash Disk kullanmaktan kaynaklı. Yine mail yoluyla gelen bir link tıkladığınızda da bu tür bir yazılım ya da bir trojan bilgisayarınıza bulaşma ihtimali de var. Peki ama bu tür yazılımlar aracılığıyla Instagram hesabı nasıl çalınıyor?

Genel anlamda bilgisayarınıza yerleşen bu yazılımlar, Instagram ya da bağlı olduğu facebook hesabına giriş yaptığınızda tüm şifre bilgilerine erişebiliyor. Bu kötü amaçlı yazılımlar genel olarak bilgisayarda girilen tüm verileri kopyalamak üzerine çalışıyor. Yani bilgisayarı açmanızla yazılım devreye giriyor.

Özellikle bu yazılımlar sosyal medya uygulamaları ve bankacılıkta kullandığınız şifreleri kopyalamak üzerine geliştiriliyor. Her ne kadar akıllı telefonda bu tür yazılımların yerleşmesi kolay olmasa da uygulama üzerinden otomatik giriş yaptığınız sürece şifrenizi öğrenmeleri mümkün değil.

Korunma yöntemi

Bu hacker saldırısı için Instagram hesap koruma yöntemleri ise şu şekilde; Özellikle tarayıcı üzerinden şifre girmemeniz ve kişisel bilgisayarınıza en azından haftalık bir tarama yaptırmanız da önemli. Özellikle flash disklerinizi güvenmediğiniz yerlerde kullanmamak ve şüpheli maillerin bağlantılarına tıklamamanızda da fayda var. Hali hazırda e-posta hizmeti veren firmalarda genel olarak sahte olan bu e-postaları tanıyıp spam olarak algılayabiliyor.

Ters Proxy saldırısı

Instagram hesabı nasıl çalınır diyerek arama yapanların en çok rastladıkları hesap çalma yöntemleri arasında ters proxy saldırısı yer alıyor.

Bu yöntemle hackerlar, bu saldırıyı otomatik hale getiriyor. Aslında bahsettiğimiz tüm bu saldırılarda ters proxy saldırısı yapmak mümkün. Örneğin, hacker, tıkladığınız link üzerinden Instragram yardım sayfası domainine benzer bir yere sizi yönlendiriyor.

Burada hackerlar, hesabınız çalınmak üzere şeklinde bir uyarı göndermeyi tercih ediyor. İkna edici bir e-posta ya da dm almış olma ihtimaliniz de var. Yöntem otomatik olarak çalıştığı için kimlik bilgilerinizi girdiğiniz anda iki adımlı doğrulama kodlarınızın bile hackerların eline geçme ihtimali var.

Korunma yöntemi

Bu hacker saldırısı için Instagram hesap koruma yöntemleri ise şu şekilde; Dikkat etmeniz gereken bilmediğiniz bağlantılara tıklamamanız gerektiği. Tıklamış olsanız dahi url adresini kontrol etmeniz önemli. Adreste küçük de olsa farklı bir karakter olması sahte bir sitede olduğunuzu gösterir. Unutmayın, günümüz hackerları artık Instagram yardım sayfasını görsel olarak birebir kopyalayabiliyorlar.

Sahte alışveriş sitesi bağlantısı ile link gönderme

Son zamanlarda Instagram hesabı çalma yöntemleri arasında öne çıkanlardan birisi de sahte link gönderme. Burada oltalamadan farklı olarak bu sahte linke tıkladığınız anda arka planda çalışan yazılım tüm kişisel bilgilerinize ulaşabiliyor. Burada kişinin paylaşımlarına göre yapılan bu tuzak, sahte alışveriş sitesi, sahte Green Card başvuru sayfası şeklinde de olabiliyor. Her ne kadar Meta bu tür linkleri kontrol ediyor olsa da saldırganların yeniden bir yönlendirme yapması da mümkün.

Korunma yöntemi

Bunun için ilk korunma yöntemi bilmediğiniz ve güvenmediğiniz linklere tıklamamak olmalı. Eğer yanlışlıkla tıkladıysanız bir virüs taraması yapmanızda fayda var. Özellikle akıllı telefonunuzda arka planda çalışan uygulamaları kontrol etmek önemli. Ancak başta da dediğimiz gibi bilmediğiniz kullanıcılardan gelen linklere tıklamamak da fayda var.

Ele geçirilen arkadaş hesabı üzerinden saldırı

Son yıllarda en çok başvurulan Instagram hesap çalma yöntemlerinden biri de çalınan hesap üzerinden hesap çalmaya çalışma. Burada hackerlar, ele geçirilen hesap üzerinden arkadaş listesiyle temasa geçiyor. Burada hacker, hedef kişiye hediye çeki gönderme vaadi v.b şekillerde kandırıp yukarıda yer alan yöntemlerle Instagram hesabını çalmaya çalışıyor.

Korunma yöntemi

Bu hacker saldırısı için Instagram hesap koruma yöntemleri ise şu şekilde; İlk başta arkadaşınızın hesabını ele geçiren kişinin iletişim dili dikkatinizi çekmeli. Bu anlamda genelde çok iletişim kurulmayan arkadaşlar tercih ediliyor. Buna karşın sizinle çok az temas kuran bir arkadaşınızın "Elimde hediye kodları var, sana da vermek isterim" şeklinde bir cümle kurması bile şüphe için yeterli. Özellikle hangi hattı kullanıyorsun dedikten sonra cevaba göre bir link gönderdiyse, iletişimi kesmek gerekiyor.

Instagram hesap koruma yöntemleri

Instagram hesabı çalınma yöntemleri genelde basit ve kullanıcının dikkatsizliğine odaklanan yöntemlerden oluşuyor. Bildiğiniz gibi Instagram iki faktörlü kimlik doğrulaması ile çalışan bir sosyal medya uygulaması. Bu anlamda Instagram hesap kurtarma ve hesap çalınmaya karşı korunma için ilk yapmanız gereken iki faktörlü kimlik doğrulaması ayarını açmak olmalı.

Bunun için Instagram Ayarlar ve Gizlilik>Hesaplar Merkezi>Şifre ve Güvenlik>İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Burada Instagram size öncelik olarak Google Authenticator ve benzeri kimlik doğrulama uygulamalarını kullanmanızı öneriyor. Yine kısa mesaj, WhatsApp üzerinden kod gönderimi gibi seçenekler de yer alıyor.

Bunun dışında Instagram tarafından üretilmiş yedek kodlarınız aracılığıyla da yeniden hesaba ulaşmak da mümkün. Ancak hesabı ele geçiren kişilerin tüm bu ayarları kapatabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Burada önemli olan ise yabancı bir cihazdan yapılan giriş olduğunda size bilgi gelmesi. Bunun için diğer yöntemler sekmesinden, yabancı bir cihazdan giriş yapıldığında bildirim gönderilmesi seçeneğini açmanız gerekiyor. Ancak tüm bunlara karşın hesabınız ele geçme ihtimali tamamen ortadan kalkmaz.

Yine Instagram hesabınızın en kolay çalınma yöntemi ise basit şifreler. Özellikle tahmin edilebilir şifreler kullanmamak önemli. Eğer güçlü şifreler kullanmıyorsanız hiçbir yöntem Instagram hesabınızı korumak için yeterli olmaz.

Burada hesabınız ele geçtikten sonra Instagram yardım sayfasına gidip, söylenen adımları tek tek yapmanız önemli. Yine bu konuda uzman sosyal medya uzmanlarından da yardım alabilirsiniz.