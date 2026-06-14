Haberler

Jürgen Klopp'un hedefinde FIFA var! ''Futbol rehin alındı'' diyerek isyan etti

Jürgen Klopp'un hedefinde FIFA var! ''Futbol rehin alındı'' diyerek isyan etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan su molasının reklam amaçlı yapıldığını belirterek FIFA'ya tepki gösterdi.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası, saha içindeki mücadeleler kadar saha dışındaki tartışmalarla da gündemden düşmüyor. Turnuvadaki yeni uygulamalara karşı sesini yükselten son isim Alman teknik adam Jürgen Klopp oldu. Deneyimli çalıştırıcı, FIFA'nın hayata geçirdiği yeni kuralları sert bir dille eleştirdi.

''AMAÇ OYUNCULARI KORUMAK DEĞİL, REKLAM ALANI AÇMAK''

Maçlar sırasında uygulanan su molalarının "futbolcu sağlığını koruma" amacıyla yapıldığı yönündeki resmi açıklamalara inanmadığını belirten Klopp, madalyonun arka yüzünün çok farklı olduğunu savundu. Alman teknik adama göre bu molalar, tamamen reklam yayınlarına ekstra zaman yaratmak için uydurulmuş birer kılıf.

''FUTBOL, KLİMALI OFİSLERDEKİ YETKİLİLERİN ELİNDE REHİN''

Alman yayın kuruluşu ZDF'ye özel açıklamalarda bulunan Klopp, endüstriyel futbolun geldiği noktayı, " Futbol, konforlu ve klimalı ofislerinde oturan yöneticilerin elinde adeta rehin alınmış durumda. Bu yapılanlar oyuncuları korumak için inşa edilen bir kalkandan ziyade, sponsorların çıkarları doğrultusunda tasarlanmış altın bir kafestir." sözleriyle özetledi. 

"BU DÜNYA KUPASI KİME HİZMET EDİYOR?

Dünya Kupası organizasyonlarında ticari kaygıların, sporun ve oyunun saf değerlerinin önüne geçtiğini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Bu Dünya Kupası gerçekten kime hizmet ediyor? Taraftarlara mı, sahada ter döken oyunculara mı, yoksa milyar dolarlık reklamcılara mı?" sözlerini sarf etti. 

''YAPAY BARAJLAR İNŞA EDİYORUZ''

Karşılaşmaların arasına reklam sokulmasının oyunun doğal akışını baltaladığını dile getiren Klopp, "Bir Dünya Kupası mücadelesi tıpkı gürül gürül akan bir nehir gibi kesintisiz olmalı. Ancak biz, sırf araya reklamlar sığdırabilmek için bu nehrin önüne yapay barajlar inşa ediyoruz" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Alarmları kurun! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz

Alarmları kurun! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
Vancouver'a Türk damgası! Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi

Tüm şehri o seslerle inlettik!
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim YouTube kanalı açtı! İlk sözleri merak konusu oldu

"Bekleyin" diyerek duyurdu! Ortalık yıkıldı

Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladı, intihar etti
Gecenin ilk maçlarında kazanan yok! İşte diğer karşılaşmalar

Gecenin ilk maçlarında kazanan yok! İşte diğer karşılaşmalar
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu

Görüntülerdeki bir polis memuru! Silahını çekti, sonrası dehşet
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını bilmediği yere kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu