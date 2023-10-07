HP, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Imagine 2023 etkinliğiyle birlikte yeni ürünlerini tanıttı. Bizler, bu ürünleri sizler için inceledik.

Hem tablet, hem bilgisayar olan monitör! – HP'nin en yeni ürünlerini inceledik!

Hp'nin Palo Alto'da (Amerika) gerçekleştirilen Imagine 2023 etkinliğine katılım sağlayan tek Türk yayıncı niteliğindeki Hakkı Alkan, etkinlik süresince tanıtılan yeni ürünlerden, Hp'nin attığı yenilikçi adımlardan ve dikkat çekici gelişmeleri aktardı. İşte detaylar

Hp, değişen profesyonel iş hayatına yenilikçi çözümler sunuyor

Özellikle COVID-19 pandemisinden sonra yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaya başlayan "Uzaktan Çalışma" ve "Esnek Çalışma" modelleri, çalışma ortamında birtakım değişikliklerin yapılmasını mecburi kıldı. Bu değişiklikleri gözardı etmeyen Hp, yenilikçi çözümler sunarak değişime ayak uydurmayı başardı.

Sürdürmekte olduğu çalışmalarında son zamanların en gözde teknolojileri arasında yer alan yapay zekadan güç alan ve insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorun olan iklim krizini masaya yatıran Hp, etkinlik boyunca bu konu başlıklarını sık sık ele aldı. Bu anlayışla hareket eden şirketin tanıttığı başlıca ürünler, şu şekilde:

Hp Envy Spectre Fold

Hp, etkinlik dahilinde tamamı ekran olan dev Spectre Fold dizüstü bilgisayarını tanıttı. 17 inçlik bir boyuta sahip olan bu teknoloji harikası, katlanabilir bir OLED ekran ile birlikte kullanıcı deneyimine sunuldu. Yapısı itibarıyla eşsiz bir ürün olan Envy Spectre Fold, profesyonel iş yaşamında da efektif bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Eşi benzeri yok: Tamamı ekran! HP Envy Spectre Fold tanıtıldı

Söz konusu cihazın Türkiye'deki satış fiyatı henüz bilinmiyor olsa da Amerika'daki satış fiyatının 3500 dolar olması bekleniyor.

HP Envy Move

Etkinlik süresince tanıtılan bir diğer cihaz ise Envy Move oldu. Bu cihaz, devasa ekranıyla verimli bir çalışma ortamı sunarken "çanta gibi taşınabilen" yapısı, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. All-in-One yaklaşımıyla ürettiği ürünlerin sayısını arttıran teknoloji devi, HP Envy Move ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış gibi görünüyor.

Yazıcı Çözümleri

Bildiğiniz üzere, 'HP' denilince akla ilk gelen ürün gamı, 'yazıcılar' oluyor. Şirket de bu popülaritesine yaraşır bir şekilde yazıcı çözümlerinde de kullanıcılarına birçok yenilik sundu. Şirket;

Küçük işletmeler için HP OfficeJet Pro,

Bireysel kullanımlar (ev kullanımları) için HP DeskJet All-in-One,

Profesyonel kullanıcılar ve mühedislik ihtiyaçları için ise yeni DesignJet

ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Ayrıca etkinlik süresince inşaat sektörü için HP Sideprint ve görsel anlamda etkili bir askı deneyimi sunan HP Latex 630 ürünleri tanıtıldı. Test amaçlı olarak bir sörf tahtası üzerine baskı yapılarak etkinlik içeriği zenginleştirildi.

Yapay Zeka Yenilikleri

HP, son zamanların en popüler teknolojileri arasında yer alan yapay zekaya da gereken ehemmiyeti göstererek bu alandaki yeni çözümlerinin de tanıtımını gerçekleştirdi. Artık yaygın bir şekilde görmeye başladığımız AIPC cihazlarla birlikte yapay zekayı daha verimli bir şekilde çalıştırabilen iş istasyonları, kullanıcı deneyimine sunulmaya devam edecek.

Atılan bir diğer yapay zeka adımı ise HP AI Studio platformu olarak karşımıza çıkıyor. Veri bilimciler ve yapay zeka uygulayıcıları için geliştirilen bu platform sayesinde yeni yapay zeka modellerinin daha hızlı bir şekilde geliştirilmesinin ve yapay zeka kullanan yapıların daha verimli ve ölçekli çalışmasının önü açılmış oluyor. Söz konusu platformun 2024 yılı itibarıyla kullanıcı deneyimine sunulması bekleniyor.

Bununla birlikte yapay zeka dünyasındaki yolculuğunda emin adımlarla ilerlemekte olan teknoloji devi, NVIDIA ile işbirliği yaparak yeni vizyonunun ilk kurumsal çalışma ortaklarıyla bir araya gelmeye başladı.

Sürdürülebilirlik Adımları

İnsanlığın karşı karşıya olduğu iklim krizi ve yaşanan diğer olumsuzluklar, teknoloji dünyasının devlerini yeni adımlar atmaya itiyor. Sürdürülebilirliği arttırmak adına adım atan şirketler arasında yer alan HP, özellikle kurumsal müşteriler için yeni modeller sunmaya devam ediyor.

Etkinlik kapsamında duyurulan abonelik sistemiyle birlikte kurumsal müşteriler, düzenli bir şekilde ödeme yaparak sürekli olarak yeni HP ürünlerini kullanabilecekler. Bu modelle hem şirketlerin yeni teknolojileri daha rahat takip edebilmelerini sağlayan, hem mali anlamda avantaj sağlayan, hem de sürdürülebilirliği sağlayan şirket, başarılı bir seyir gösteriyor.

Peki, sizler şirketin atmış olduğu bu adımlarla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.