Google'a tarihin en büyük DDoS saldırısı yapıldı!

Hizmet reddi saldırısı (DDoS) büyük şirketleri etkilemeye devam ediyor. Güvenlik araştırmacıları tarafından hazırlanan son rapor, Google Cloud'un tarihin en büyük DDoS saldırısı ile karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, Cloud sunucularına saniyede 46 milyon istek yapıldığını söyledi.

69 dakikalık Google Cloud DDoS saldırısı rekor kırdı

Bleeping Computer'ın bildirdiği üzere, bir Google Cloud Armor müşterisine tarihin en büyük hizmet reddi saldırısı gerçekleştirildi. Bilgisayar korsanları, saniyede 46 milyon istek yollayarak Google Cloud müşterisine saldırdı. Bu girişimin 69 dakika boyunca sürdüğü, ancak Google tarafından engellendiği belirtildi.

1 Haziran sabahı başlayan DDoS saldırısı, başlangıçta Cloud Armor sunucusuna 10 bin istek yolladı. Sadece ilk on dakika içerisinde 100 bin isteğe ulaştı ve en sonunda saniyede 46 milyon istekle rekor seviyeye çıktı. Yine de Google'ın bu hizmet reddini engellediği ve müşterisini koruduğu belirtildi.

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Google, saldırının boyutunu ortaya koymak için basit bir örnek paylaştı. Bu saldırının, Vikipedi'ye gün boyunca yapılan tüm isteklerin sadece 10 saniyede gerçekleştirilmesiyle eşdeğer olduğunu söyledi. 69 dakika boyunca süren saldırının yazılımı ve sebebi ise henüz belirlenmedi.

Bundan önceki en büyük DDoS saldırısı ise Cloudflare sunucularına gerçekleşmişti. Yine Haziran ayında gerçekleşen saldırı Cloudflare tarafından engellenmiş ve saniyede 26 milyon isteğe ulaşmıştı. Google ise bu isteğin yüzde 80'den daha fazlasını engellediğini belirtti.

Ayrıca daha önceki bir rapor, Doğu Avrupa'daki bir firmanın rekor sayıda DDoS saldırısına maruz kaldığını ortaya koydu. Temmuz ayı boyunca devam eden saldırıların 21 Temmuz'da zirveye çıktığı aktarıldı. 14 saat içinde 853.7 Gbps (saniyede gigabit) ve 659.6 Mpps (saniyede milyon paket) istek ve trafik gönderildi.

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