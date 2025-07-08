Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gökyüzünde süzüldükten sonra boş alana düşen nesnenin, meteoroloji balonu olduğu ortaya çıktı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Keremali Yaylası istikametinden gelen ve paraşüte benzetilen nesne, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra Güzlek Mahallesi'ndeki boş bir araziye düştü.
O ANLAR KAMERADA
O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
METEOROLOJİ BALONU ÇIKTI
İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Nesne, jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere alınarak karakola götürüldü. İncelemede; nesnenin hava durumu ölçümlerinde kullanılan bir meteoroloji balonu olduğu tespit edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Teknoloji