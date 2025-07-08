Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı

Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı
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Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gökyüzünde süzüldükten sonra boş alana düşen nesnenin, meteoroloji balonu olduğu ortaya çıktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Keremali Yaylası istikametinden gelen ve paraşüte benzetilen nesne, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra Güzlek Mahallesi'ndeki boş bir araziye düştü.

Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı

O ANLAR KAMERADA

O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı

METEOROLOJİ BALONU ÇIKTI

İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Nesne, jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere alınarak karakola götürüldü. İncelemede; nesnenin hava durumu ölçümlerinde kullanılan bir meteoroloji balonu olduğu tespit edildi.

Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Teknoloji
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Karka gagalamıştır :-))

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Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

uydu diye yutturdukları şeyimsi şey.

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