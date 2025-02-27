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Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı
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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Haberler.com iş birliğiyle Geleceğin Medyası: Dijital Dönüşüm, Yapay Zekâ ve Türkiye Çalıştayı düzenlendi. Haberler.com CEO'su Dr. Sümeyra Teymur çalıştayın açılış konuşmasını yaptı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Haberler.com iş birliğiyle düzenlenen Geleceğin Medyası: Dijital Dönüşüm, Yapay Zekâ ve Türkiye Çalıştayı, medya sektörünün dijital dönüşüm sürecini ele almak üzere akademisyenler, sektör temsilcileri ve medya profesyonellerini bir araya getirdi.

HABERLER.COM VE NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE YAPAY ZEKA ÇALIŞTAYI

Çalıştayın açılış konuşmalarını İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Şahin Kalsın ve Haberler.com CEO'su Dr. Sümeyra Teymur yaptı. Konuşmalarda, dijital dönüşümün medya ekosistemi üzerindeki etkileri, yapay zekâ destekli içerik üretimi ve sektördeki değişen dinamikler ele alındı.

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, medya ve teknoloji entegrasyonlarının sektörel ve akademik etkileri tartışıldı. Dijital medyanın finansal sürdürülebilirliği konusundaki oturumda geleneksel ve dijital medya girişimleri karşılaştırılarak sektördeki ekonomik dinamikler analiz edildi. Medya hukuku ve dijital haklar başlıklı oturumda, içerik üreticilerinin hakları ve mevcut yasal düzenlemelerin yeterliliği değerlendirildi.

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

YAPAY ZEKA DESTEKLİ İÇERİKLERİN MEDYAYA ETKİSİ KONUŞULDU

Yapay zekâ ve medya okuryazarlığı oturumunda, yapay zekâ destekli içerik üretiminin medya alanına etkileri ele alınırken, dijital okuryazarlık ve eğitimde medya araçlarının rolü tartışıldı. İçerik üretimi ve dezenformasyon oturumunda ise bilgi güvenliği, etik habercilik ilkeleri ve yapay zekâ destekli haber üretiminin avantajları ile riskleri değerlendirildi.

Çalıştay, medya sektörünün geleceğine yönelik değerlendirmeler ve kapanış konuşmaları ile sona erdi. Katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edilirken, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin medya sektörüne yönelik akademik ve sektörel iş birliklerini sürdüreceği belirtildi. Çalıştay raporunun önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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