Gamescom 2023 Dijital Fuarı Köln'de Başladı

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Gamescom 2023, dünyanın en büyük dijital fuarı olarak kapılarını açtı. Türkiye'den 24 firma fuara katılıyor ve Türk oyun sektörü dünya çapında önemli bir konuma gelmiştir.

Almanya'nın Köln kentinde, alanında dünyanın en büyük dijital fuarı olan Gamescom 2023 kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Köln fuar merkezinde açılan ve dünyanın en ünlü dijital oyun markalarının katıldığı fuarda, Türkiye 24 firmayla temsil ediliyor.

Türkiye'den fuara katılımın organizasyonunu yapan bir firmanın Genel Müdürü Kenan Onak, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 11 olan firma sayısının bu yıl 24'e çıktığını ve fuara çok önem verdiklerini söyledi.

Onak, Türk oyun firmalarına yapılan yatırımlarla son yıllarda dünyada söz sahibi olduklarını ifade ederek, "Türkiye oyun sektöründe dünyada şu an ilk 5'te ve oyun sektörü giderek büyüyor. Bu sektöre çok ciddi yatırımlar yapıldı. Türkiye'nin bu anlamda dünyada ihracat olarak çok ciddi bir katma değer sağlayacağını öngördük. Bu anlamda oyun fuarlarına yatırım yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

Tanınmış oyun firmalarının yeni oyunlarının dünya prömiyerlerini de yapacağı fuar, 27 Ağustos'a kadar sürecek.