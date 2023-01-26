Forza Motorsport, 500 otomobil ve harika grafiklerle geliyor!

Forza Motorsport, geçtiğimiz yıl duyuruldu. O günden bu yana fazla bir haber alamadığımız oyun hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. 2023 yılının bahar aylarında tanıtılması beklenen oyunun detaylarına ulaşmaya başladık.

Forza Motorsport, 4K ve 60 fps görüntü kalitesi sunabilecek

Merakla beklenen yarış oyunu için geri sayım sürerken, simülasyonda kaç tane araç olacağı ve pistler hakkında yeni bilgiler geldi. Buna göre yeni yarış simülatöründe 100'ü daha önce Forza'da yer almayan 500 otomobil yer alacak.

Geliştiriciler oyunda yeni nesil birçok araç olacağını ve araçların geniş bir çerçevede özelleştirilebileceğini belirtiyor. Yapılan açıklamada araçlara uygulanabilecek 800 adet benzersiz özelleştirme seçeneğinin bulunduğu ifade ediliyor.

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Pistler konusunda ise detay vermekten kaçınan şirket 20 farklı lokasyon belirlemiş durumda. Bu lokasyonlardan bazılarında birden fazla parkurun olacağı düşünülüyor. Yeni oyunda Güney Afrika'daki Kyalami yarış pisti dahil olmak üzere 5 yeni pist yer alacak.

Turn10, oyunda yeni otomobil ve pistlerin yanı sıra mekaniklerin, ses efektleri, grafikler ve hatta kir ve hasar sistemleri dahil olmak üzere oyunun hemen hemen her yönünün geliştirildiğini ifade ediyor. Bunun yanı sıra oyundaki gerçekçiliği en üst düzeye çıkarmak isteyen şirket, hava durumu ve saate bağlı olarak pistlerdeki yol durumunun değişeceğini vurguladı.

Forza Motorsport, yarış sırasında ışın izleme teknolojisi sayesinde 4K çözünürlükte 60 fps bir görüntü sunabilecek. Tüm bu bilgiler ışığında yeni yarış oyununun oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Turn10 henüz tüm otomobilleri paylaşmamış olsa da aşağıdaki listeden şimdiye kadar açıklana araçlara göz atabilirsiniz.

1971 AMC Javelin AMX

1989 Aston Martin #18 Aston Martin AMR1

2016 Aston Martin Vulcan

2014 Audi #2 Audi Team Joest R18 e-tron quattro

2016 Audi #17 Rotek Racing TT RS

2016 Audi R8 V10 plus

2018 Audi #44 R8 LMS GT3

2018 Audi TT RS

1991 BMW M3

2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2018 Bugatti Chiron

1970 Buick GSX

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe

1969 Chevrolet Nova Super Sport 396

1970 Chevrolet Camaro Z28

1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454

2015 Chevrolet #10 Konica Minolta Corvette Daytona Prototype

2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe

1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49

1969 Dodge Charger R/T

1970 Dodge Challenger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

1965 Ford Mustang GT Coupe

1969 Ford Mustang Boss 302

1987 Ford Sierra Cosworth RS500

2005 Ford GT

2015 Ford #02 Chip Ganassi Racing Riley Mk XXVI Daytona Prototype

2016 Ford #66 Ford Racing GT Le Mans

2017 Ford GT

2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

2020 Hyundai #98 Bryan Herta Autosport Veloster N

1983 Jaguar #44 Group 44 XJR-5

1988 Jaguar #1 Jaguar Racing XJR-9

1993 Jaguar XJ220

2015 Jaguar XKR-S GT

1988 Lamborghini Countach LP5000 QV

1997 Lamborghini Diablo SV

2016 Lamborghini Centenario LP 770-4

2020 Lamborghini Huracán EVO

1969 Lola #10 Simoniz Special T163

1990 Mazda MX-5 Miata

1991 Mazda #55 Mazda 787B

2010 Mazda #16 Mazda Racing B09/86

2014 Mazda #70 SpeedSource Lola B12/80

1969 McLaren #4 McLaren Cars M8B

2013 McLaren P1

2018 McLaren Senna

1989 Mercedes-Benz #63 Sauber-Mercedes C 9

1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II

2011 Mercedes-Benz SLS AMG

1970 Mercury Cougar Eliminator

1985 Nissan #83 GTP ZX-Turbo

1991 Nissan #23 Nissan R91CP

2015 Nissan #23 GT-R LM NISMO

2019 Nissan 370Z Nismo

2020 Nissan GT-R NISMO (R35)

1969 Oldsmobile Hurst/Olds 442

2017 Oreca #38 Jackie Chan DC Racing Oreca 07

1984 Peugeot 205 Turbo 16

1993 Peugeot #3 Peugeot Talbot Sport 905 EVO 1C

1969 Pontiac GTO Judge

1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455

1970 Porsche #3 917 LH

1983 Porsche #11 John Fitzpatrick Racing 956

1987 Porsche #17 Porsche AG 962C

2014 Porsche 918 Spyder

2017 Porsche #2 Porsche Team 919 Hybrid

2017 Porsche #92 Porsche GT Team 911 RSR

2018 Porsche 911 GT2 RS

2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935

2019 Porsche 911 GT3 RS

2021 Porsche 911 GT3

2021 Porsche Mission R

2015 Radical RXC Turbo

2004 Saleen S7

2014 Toyota #8 Toyota Racing TS040 HYBRID

Turn10 henüz yeni Forza Motorsport oyununun tanıtım tarihini ise netleştirmiş değil. Şirket şimdilik tanıtım için 2023 yılının bahar ayları demekle yetiniyor. Peki siz Forza Motorsport ve oyundaki otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.