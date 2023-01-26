Forza Motorsport, 500 otomobil ve harika grafiklerle geliyor!
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Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Forza Motorsport oyununda yer alacak otomobillerin bir kısmı açıklandı.
Forza Motorsport, geçtiğimiz yıl duyuruldu. O günden bu yana fazla bir haber alamadığımız oyun hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. 2023 yılının bahar aylarında tanıtılması beklenen oyunun detaylarına ulaşmaya başladık.
Forza Motorsport, 4K ve 60 fps görüntü kalitesi sunabilecek
Merakla beklenen yarış oyunu için geri sayım sürerken, simülasyonda kaç tane araç olacağı ve pistler hakkında yeni bilgiler geldi. Buna göre yeni yarış simülatöründe 100'ü daha önce Forza'da yer almayan 500 otomobil yer alacak.
Geliştiriciler oyunda yeni nesil birçok araç olacağını ve araçların geniş bir çerçevede özelleştirilebileceğini belirtiyor. Yapılan açıklamada araçlara uygulanabilecek 800 adet benzersiz özelleştirme seçeneğinin bulunduğu ifade ediliyor.
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Pistler konusunda ise detay vermekten kaçınan şirket 20 farklı lokasyon belirlemiş durumda. Bu lokasyonlardan bazılarında birden fazla parkurun olacağı düşünülüyor. Yeni oyunda Güney Afrika'daki Kyalami yarış pisti dahil olmak üzere 5 yeni pist yer alacak.
Turn10, oyunda yeni otomobil ve pistlerin yanı sıra mekaniklerin, ses efektleri, grafikler ve hatta kir ve hasar sistemleri dahil olmak üzere oyunun hemen hemen her yönünün geliştirildiğini ifade ediyor. Bunun yanı sıra oyundaki gerçekçiliği en üst düzeye çıkarmak isteyen şirket, hava durumu ve saate bağlı olarak pistlerdeki yol durumunun değişeceğini vurguladı.
Forza Motorsport, yarış sırasında ışın izleme teknolojisi sayesinde 4K çözünürlükte 60 fps bir görüntü sunabilecek. Tüm bu bilgiler ışığında yeni yarış oyununun oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Turn10 henüz tüm otomobilleri paylaşmamış olsa da aşağıdaki listeden şimdiye kadar açıklana araçlara göz atabilirsiniz.
1971 AMC Javelin AMX
1989 Aston Martin #18 Aston Martin AMR1
2016 Aston Martin Vulcan
2014 Audi #2 Audi Team Joest R18 e-tron quattro
2016 Audi #17 Rotek Racing TT RS
2016 Audi R8 V10 plus
2018 Audi #44 R8 LMS GT3
2018 Audi TT RS
1991 BMW M3
2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM
2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE
2019 Brabham BT62
2018 Bugatti Chiron
1970 Buick GSX
2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R
1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe
1969 Chevrolet Nova Super Sport 396
1970 Chevrolet Camaro Z28
1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454
2015 Chevrolet #10 Konica Minolta Corvette Daytona Prototype
2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE
2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R
2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe
1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49
1969 Dodge Charger R/T
1970 Dodge Challenger R/T
2018 Dodge Challenger SRT Demon
1965 Ford Mustang GT Coupe
1969 Ford Mustang Boss 302
1987 Ford Sierra Cosworth RS500
2005 Ford GT
2015 Ford #02 Chip Ganassi Racing Riley Mk XXVI Daytona Prototype
2016 Ford #66 Ford Racing GT Le Mans
2017 Ford GT
2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1
2020 Hyundai #98 Bryan Herta Autosport Veloster N
1983 Jaguar #44 Group 44 XJR-5
1988 Jaguar #1 Jaguar Racing XJR-9
1993 Jaguar XJ220
2015 Jaguar XKR-S GT
1988 Lamborghini Countach LP5000 QV
1997 Lamborghini Diablo SV
2016 Lamborghini Centenario LP 770-4
2020 Lamborghini Huracán EVO
1969 Lola #10 Simoniz Special T163
1990 Mazda MX-5 Miata
1991 Mazda #55 Mazda 787B
2010 Mazda #16 Mazda Racing B09/86
2014 Mazda #70 SpeedSource Lola B12/80
1969 McLaren #4 McLaren Cars M8B
2013 McLaren P1
2018 McLaren Senna
1989 Mercedes-Benz #63 Sauber-Mercedes C 9
1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II
2011 Mercedes-Benz SLS AMG
1970 Mercury Cougar Eliminator
1985 Nissan #83 GTP ZX-Turbo
1991 Nissan #23 Nissan R91CP
2015 Nissan #23 GT-R LM NISMO
2019 Nissan 370Z Nismo
2020 Nissan GT-R NISMO (R35)
1969 Oldsmobile Hurst/Olds 442
2017 Oreca #38 Jackie Chan DC Racing Oreca 07
1984 Peugeot 205 Turbo 16
1993 Peugeot #3 Peugeot Talbot Sport 905 EVO 1C
1969 Pontiac GTO Judge
1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455
1970 Porsche #3 917 LH
1983 Porsche #11 John Fitzpatrick Racing 956
1987 Porsche #17 Porsche AG 962C
2014 Porsche 918 Spyder
2017 Porsche #2 Porsche Team 919 Hybrid
2017 Porsche #92 Porsche GT Team 911 RSR
2018 Porsche 911 GT2 RS
2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935
2019 Porsche 911 GT3 RS
2021 Porsche 911 GT3
2021 Porsche Mission R
2015 Radical RXC Turbo
2004 Saleen S7
2014 Toyota #8 Toyota Racing TS040 HYBRID
Turn10 henüz yeni Forza Motorsport oyununun tanıtım tarihini ise netleştirmiş değil. Şirket şimdilik tanıtım için 2023 yılının bahar ayları demekle yetiniyor. Peki siz Forza Motorsport ve oyundaki otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.