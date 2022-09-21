Formula 1'den Türkiye'deki sevenlerini üzen haber!
Teknoloji Haberleri
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) 2023 Formula 1 sezonu takvimini açıkladı. Yeni sezon F1 severleri yarışa doyuracak.
2022 Formula 1 sezonunun artık sonuna doğru yaklaşırken gözler 2023 sezonuna çevriliyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) da yeni sezon takvimini açıkladı. Yeni sezonda bazı pistleri takvim dışarısında bırakan FIA, yarış sayısını ise artırmaya devam ediyor.
2023 Formula 1 sezonunda 24 yarış koşulacak
FIA'dan yapılan açıklama ile birlikte Formula 1'in 2023 sezon takvimi kesinleşti. Bu sezon 22 yarış ile tamamlanacak olan F1 sezonu, önümüzdeki yıl ise 24 yarış ile rekor kırılacak. 5 Mart 2023 tarihinde Bahreyn GP ile başlayacak olan sezonun 26 Kasım'daki Abu Dhabi GP ile tamamlanması planlanıyor.
Formula 1'deki feci kazanın gizli kahramanı!
2023 takvimindeki ilk büyük sürpriz ise Fransa GP'nin takvimden çıkarılmasıyla yaşandı. COVID-19 pandemisi nedeniyle 3 sezondur takvime dahil edilmeyen Çin ise organizasyona 2023 yılı ile birlikte geri dönüyor. Katar da yine takvime yeni eklenen pistler arasında. Türkiye ise maalesefe takvimde yer almıyor.
Bir süredir Formula 1'deki varlığı tartışma yaratan Monako ve Belçika GP'leri ise 2023 yılında da bizlerle olacak. Formula 1, 2023 yılı ile birlikte Las Vegas'a da taşınıyor. Eğlencenin başkenti olarak nitelendirilen şehirde, FIA'nın onay vermesi durumunda, yarış Cumartesi gecesi düzenlenecek. Las Vega; Suudi Arabistan, Monako, Azerbaycan, Singapur'dan sonra takvimdeki beşinci cadde pisti olacak.
2023 sezonu Formula 1'de yeni yarışların eklenmesi ile normalden iki hafta önce başlayacak. 2023 takvimi boyunca birçok kez üst üste gerçekleşitirlen yarış haftaları göreceğiz. Özellikle Temmuz ayı 4 yarı ile oldukça yoğun geçecek.
2023 sezonu Formula 1 takvimi:
5 Mart – Bahreyn GP / Sakhir
19 Mart – Suudi Arabistan GP / Cidde
2 Nisan – Avustralya GP / Albert Park
16 Nisan – Çin GP / Şanghay
30 Nisan – Azerbaycan GP / Bakü
7 Mayıs – Miami GP / Miami
21 Mayıs – Emilia Romagna GP / Imola
28 Mayıs – Monako GP / Monte Carlo
4 Haziran – İspanya GP / Barselona
18 Haziran – Kanada GP / Montreal
2 Temmuz – Avusturya GP / Spielberg
9 Temmuz – Britanya GP / Silverstone
23 Temmuz – Macaristan GP / Hungaroring
30 Temmuz – Belçika GP / Spa-Francorchamps
27 Ağustos – Hollanda GP / Zandvoort
3 Eylül – İtalya GP / Monza
17 Eylül – Singapur GP / Marina Bay
24 Eylül – Japonya GP / Suzuka
8 Ekim – Katar GP / Losail
22 Ekim – ABD GP / Austin
29 Ekim – Mexico City GP / Mexico City
5 Kasım – Sao Paulo GP / Interlagos
18 Kasım – Las Vegas GP / Las Vegas
26 Kasım – Abu Dhabi GP / Yas Marina
Formula 1 önümüzdeki sezon çok daha fazla yarış ile bizleri karşılayacak. Peki siz 2023 Formula 1 takvimi ve artan yarış sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.