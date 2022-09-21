Formula 1'den Türkiye'deki sevenlerini üzen haber!

2022 Formula 1 sezonunun artık sonuna doğru yaklaşırken gözler 2023 sezonuna çevriliyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) da yeni sezon takvimini açıkladı. Yeni sezonda bazı pistleri takvim dışarısında bırakan FIA, yarış sayısını ise artırmaya devam ediyor.

2023 Formula 1 sezonunda 24 yarış koşulacak

FIA'dan yapılan açıklama ile birlikte Formula 1'in 2023 sezon takvimi kesinleşti. Bu sezon 22 yarış ile tamamlanacak olan F1 sezonu, önümüzdeki yıl ise 24 yarış ile rekor kırılacak. 5 Mart 2023 tarihinde Bahreyn GP ile başlayacak olan sezonun 26 Kasım'daki Abu Dhabi GP ile tamamlanması planlanıyor.

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2023 takvimindeki ilk büyük sürpriz ise Fransa GP'nin takvimden çıkarılmasıyla yaşandı. COVID-19 pandemisi nedeniyle 3 sezondur takvime dahil edilmeyen Çin ise organizasyona 2023 yılı ile birlikte geri dönüyor. Katar da yine takvime yeni eklenen pistler arasında. Türkiye ise maalesefe takvimde yer almıyor.

Bir süredir Formula 1'deki varlığı tartışma yaratan Monako ve Belçika GP'leri ise 2023 yılında da bizlerle olacak. Formula 1, 2023 yılı ile birlikte Las Vegas'a da taşınıyor. Eğlencenin başkenti olarak nitelendirilen şehirde, FIA'nın onay vermesi durumunda, yarış Cumartesi gecesi düzenlenecek. Las Vega; Suudi Arabistan, Monako, Azerbaycan, Singapur'dan sonra takvimdeki beşinci cadde pisti olacak.

2023 sezonu Formula 1'de yeni yarışların eklenmesi ile normalden iki hafta önce başlayacak. 2023 takvimi boyunca birçok kez üst üste gerçekleşitirlen yarış haftaları göreceğiz. Özellikle Temmuz ayı 4 yarı ile oldukça yoğun geçecek.

2023 sezonu Formula 1 takvimi:

5 Mart – Bahreyn GP / Sakhir

19 Mart – Suudi Arabistan GP / Cidde

2 Nisan – Avustralya GP / Albert Park

16 Nisan – Çin GP / Şanghay

30 Nisan – Azerbaycan GP / Bakü

7 Mayıs – Miami GP / Miami

21 Mayıs – Emilia Romagna GP / Imola

28 Mayıs – Monako GP / Monte Carlo

4 Haziran – İspanya GP / Barselona

18 Haziran – Kanada GP / Montreal

2 Temmuz – Avusturya GP / Spielberg

9 Temmuz – Britanya GP / Silverstone

23 Temmuz – Macaristan GP / Hungaroring

30 Temmuz – Belçika GP / Spa-Francorchamps

27 Ağustos – Hollanda GP / Zandvoort

3 Eylül – İtalya GP / Monza

17 Eylül – Singapur GP / Marina Bay

24 Eylül – Japonya GP / Suzuka

8 Ekim – Katar GP / Losail

22 Ekim – ABD GP / Austin

29 Ekim – Mexico City GP / Mexico City

5 Kasım – Sao Paulo GP / Interlagos

18 Kasım – Las Vegas GP / Las Vegas

26 Kasım – Abu Dhabi GP / Yas Marina

Formula 1 önümüzdeki sezon çok daha fazla yarış ile bizleri karşılayacak. Peki siz 2023 Formula 1 takvimi ve artan yarış sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.