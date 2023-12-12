Faturasız Hat Kullananlar İçin Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

Faturasız hat kullanan kişilerin sıklıkla karşılaştıkları sorunların başında bakiyelerinin bitmesi geliyor. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve Bimcell ödemeli arama seçeneği sunuyor. Bu operatörlerde ödemeli arama nasıl yapılır anlatılıyor.

Faturasız hat kullanan kişilerin sıklıkla karşılaştıkları sorunların başında bakiyelerinin bitmesi geliyor. Bakiyeniz bittiğinde birini aramanız gerekiyorsa ödemeli arama yöntemi imdadınıza yetişiyor. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve Bimcell ödemeli arama seçeneği sunuyor. Şimdi gelin bu operatörlerde ödemeli arama nasıl yapılır anlatalım.

Turkcell ödemeli arama nasıl yapılır?

Turkcell kullanıcıları arayacakları numaranın başına *135* kodunu, sonuna # işaretini koyarak ödemeli arama yapabilirler. Örnek kullanım: *135*5321234567#

Turkcell kullanıcıları sadece Turkcell kullanıcılarına ödemeli arama isteği gönderebilirler. Ödemeli aramada ücreti karşı taraf öder. Turkcell'de ödemeli arama ücreti 4,99?'dir. Ödemeli arama en fazla 10 dakika sürer. 10 dakika dolunca görüşme otomatik olarak biter.

Gizli numaradan arama nasıl yapılır?

Vodafone ödemeli arama nasıl yapılır?

Vodafone resmi web sitesinde yaptığı duyuruda Mart 2022 itibariyle Beni Ara (ödemeli arama) servisini kapattığını duyurdu. Çoğu kişinin neden Vodafone ödemeli arama yapamıyorum diye aramasının sebebi de Vodafone'un ödemeli arama hizmetini sonlandırmasından kaynaklanıyor.

Türk Telekom ödemeli arama nasıl yapılır?

Türk Telekom kullanıcıları üç farklı yöntemle ödemeli arama yapabilirler. İlk yöntemde, ödemeli aramak için numaranın başına *135* kodunu, sonuna # işaretini koyup arama yapın. Örnek kullanım: *135*5521234567#

Diğer bir yöntem, ödemeli arama yapmak istediğiniz telefon numarasını başında sıfır olmayacak şekilde yazıp 9696'ya ücretsiz mesaj gönderin. Türk Telekom ödemeli arama için diğer seçenek ise telefon numarasının başına 9696 yazıp arama yapmaktır. Örnek kullanım: 96965521234567

Türk Telekom kullanıcıları sadece Türk Telekom kullanıcılarına ödemeli arama isteği gönderebilirler. Ödemeli aranan kişi, bulunduğu tarifenin şebeke içi görüşme fiyatı ile ücretlendirilir. Ödemeli aranan kişinin konuşma paketinden dakika düşmez.

Bimcell ödemeli arama nasıl yapılır?

Uygun fiyatlı tarifeleriyle bilinen Bimcell de kullanıcılarına ödemeli arama yapma imkanı sunuyor. Bimcell'de ödemeli arama yapmak için arayacağınız numaranın başına 9696 koyarak arama yapın veya numarayı 9696'ya ücretsiz mesaj gönderin. Örnek kullanım: 96965621234567

Ödemeli aranan kişi, ödemeyi kabul ederse, bulunduğu tarifenin şebeke içi görüşme fiyatı ile ücretlendirilir. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone ve Bimcell için ödemeli arama işlemini anlattık. Bununla birlikte hiçbir operatör başka operatördeki numaraya ödemeli atmaya izin vermiyor. Ücreti aranan kişi öder.

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