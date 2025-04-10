Eyfel Kulesi'nin iki katı: Drone kamerasından dünyanın en yüksek köprüsü

Çin'in Guizhou eyaletinde yapımı devam eden Huajiang Büyük Kanyonu Köprüsü, tamamlandığında dünyanın en yüksek köprüsü unvanını alacak. Son çekilen drone görüntüleri, bu devasa yapının artık son aşamaya geldiğini gösteriyor.

Köprü, 625 metre yüksekliğiyle ünlü Golden Gate Köprüsü'nden dokuz kat, Eyfel Kulesi'nden ise iki kat daha yüksekte yer alıyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü, Beipan Nehri üzerinde görkemli bir manzara sunuyor.

93 parçadan oluşan ve toplam 22 bin ton ağırlığındaki köprünün yapımına 2022 yılında başlandı. Proje için yaklaşık 227 milyon sterlin (yaklaşık 9 milyar TL) harcandı. İnşaat çalışmaları bulutların seviyesinde gerçekleşiyor ve işçiler son rötuşları yapmak için köprünün kenarlarında çalışmaya devam ediyor.

Bu mega yapı sadece bir mühendislik harikası olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştıracak. Şu anda yerliler kanyonu geçmek için en az bir saat harcıyor, ancak köprü açıldığında bu süre sadece iki dakikaya inecek.

Guizhou Ulaşım Departmanı Başkan Yardımcısı Chen Jianlei, "Köprünün tamamlanması bölgedeki şehirler arasındaki ekonomik bağları güçlendirerek bölgesel kalkınmayı hızlandıracak" diyor.

Köprü açılana kadar, "dünyanın en yüksek köprüsü" unvanı yine Çin'deki Beipanjiang Köprüsü'nde kalmaya devam edecek. 2016'da tamamlanan bu köprü 545 metre yüksekliğinde.

Çin'in dev altyapı projeleri bununla sınırlı değil. Dünyanın farklı bölgelerinde de benzer mega projeler hız kazanıyor. Suudi Arabistan'da yarım kalan Cidde Kulesi'nin inşaatı yeniden başlarken, aynı ülkede planlanan Rise Tower, tamamlandığında 1,9 kilometre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası olacak.