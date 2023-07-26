Dünya lansmanıyla beraber kısa sürede en popüler elektrikli modellerden biri haline gelen Yeni Dacia Spring, ulaşılabilir %100 elektrikli otomobil deneyimini Türkiye'ye taşıyor.

Kullanıcılara ihtiyacı olabilecek her şeyi 875.000 TL lansmana özel fiyatıyla sunan Yeni Dacia Spring, elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor ve erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca Yeni Dacia Spring, lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle kullanıcılara sunuluyor.

En uygun elektrikli otomobil Dacia Spring tanıtıldı!

Extreme donanımı yeni malzemeler ve yenilikçi özelliklerle maceracı esintilerine sahip bir tasarım olarak öne çıkıyor. Extreme donanımı, markanın "güçlü ve maceracı" yaklaşımını sadece tasarım açısından değil, aynı zamanda onu sade, havalı, ekonomik ve doğa dostu yapan temel değerlerden vazgeçmeden bir adım öteye taşıyor.

Extreme donanımının tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, aracın farlarının altında, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve iç detaylarda yer alan dekoratif parçalarda Bakır rengi kullanılıyor.

Yeni Dacia Spring Extreme, tamamen yeni "Arduvaz Mavi" renk seçeneğine ek olarak Su Mavisi, Elmas Gri, Buz Beyazı, Magma Kırmızı ve Yosun Yeşili renkleriyle satışa sunuluyor. Ön kapılarda ve kapı altı çıkartmalarında yer alan topoğrafik tasarımların çevresinde, kapılar ile ön çamurluklar arasında Duster'ın kendine özgü şnorkel ekipmanına yapılan bir gönderme bulunuyor.

Aracın iç tasarımında ise kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topoğrafik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları, navigasyon ekranı çerçevesinde, iç kapı dekorasyonunda ve koltuk döşeme dikişlerinde Bakır rengi dekorlar bulunuyor.

Dacia Duster 2023 fiyat listesi!

Güçlü ve özel bir motor: ELECTRIC 65

Yeni Dacia Spring Extreme, yüksek performanslı ELECTRIC 65 motorla yüksek sürüş keyfi sunuyor. Yeni Dacia Spring, ELECTRIC 65 motoruyla yüksek performans, sürüş keyfi ve çok yönlülük arayan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. 65 hp/48 kW güce sahip olan Yeni Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor. 0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor.

Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor. Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede %80'e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.

Yeni Dacia Spring'in akıllı bir şekilde düzenlenmiş yolcu bölümü, şık hatlarıyla konfora davet ediyor. Gösterge panelindeki tüm kumandalara tek bakışta erişebilme rahatlığı sunan Spring'in döner vites butonu kullanım kolaylığı sağlıyor. Elektrik takviyeli direksiyon, uzaktan merkezi kilitleme, ayarlanabilir elektrikli aynalar, arka park sensörü, otomatik farlar ve elektrikli dört cam gibi çok sayıda ekipman Yeni Dacia Spring'de standart sunuluyor.

Dokunmatik 7" multimedya sistemi ve geri görüş kamerası şehir içindeki yolculukları ve manevraları daha kolay hale getiriyor. %100 elektrikli Yeni Dacia Spring, dışarıdan bakıldığında kompakt bir SUV görünümü sunarken içeride geniş iç mekanla öne çıkıyor. Arka bölümde, geniş tavan yüksekliği ve 100 mm diz mesafesi bulunan Spring'de katlanabilir arka koltuk sırası sayesinde, alan istediğiniz zaman kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabiliyor. Büyük ve kapalı torpido gözü, kapı eşikleri ve orta konsol ile birlikte 23,1 litrelik saklama kapasitesi güçlü bir avantaj sağlıyor. Yeni Dacia Spring, 290 litreden 620 litreye kadar genişletilebilen bagaj hacmiyle oldukça cömert bir yükleme kapasitesi de sunuyor.

%100 elektrikli Yeni Dacia Spring'in kullanıcı dostu özellikleri de barındırıyor. Media Nav multimedya sisteminin 7 inç dokunmatik ekranıyla, navigasyona ve radyoya erişilebiliyor. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefon yansıtma özelliği ile Bluetooth sistemi, USB portu gibi cihazlardaki uygulamalara ulaşılabiliyor.

Güvenlik özellikleri

Kendini kanıtlamış aktif ve pasif güvenlik özelliklerine sahip Yeni Dacia Spring, ABS, ESP, elektronik fren gücü dağılımı ve 6 hava yastığına ek olarak, standart sürüş destek teknolojileri sunuyor.

En uygun elektrikli otomobil Dacia SpringSürücü çarpışma riskinde tepki vermekte geç kalırsa, "Aktif Acil Fren Sistemi (AEBS)" ile frenleme otomatik olarak etkinleştiriliyor veya destekleniyor. "Hız Sınırlayıcı ve Hız Sabitleyici (Cruise Control)" özelliği, seyir hızı (sabitleme fonksiyonu) veya bir maksimum hız (sınırlama fonksiyonu) belirlemenizi sağlıyor. Direksiyon üzerindeki bir kumanda ile istenen hız ayarlanabiliyor. "Arka Park Sensörleri ve Geri Görüş Kamerası" ile şehir içinde en dar olanlara park kolaylaşıyor. Sensörler, aracın arka kısmında bir engel algılandığında sürücüyü sesli ve görsel bir sinyal ile uyarıyor.