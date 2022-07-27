En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!
Netflix geçtiğimiz günlerde 11-17 Temmuz arası en çok izlenen yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 18-24 Temmuz arası en çok izlenenleri paylaştı.
Netflix, en pahalı filmini seri haline getiriyor! Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 105 milyon 440 bin izlenme saatiyle Virgin River'ın 4. sezonu yer alıyor. Yani Stranger Things, 3 aylık zirve yarışından resmen çekildi. Tabii bu süre içerisinde 4 sezonuyla birlikte Netflix tarihinin tüm rekorlarını kırdı. Suqid Game'i zaten ilk 1. ay verileri ile gerisinde bırakmıştı. Fakat zirveden düşmüş olsa da 74 milyon 990 bin izlenme saatiyle 2. sıraya yerleşti. Yani son 2 haftanın en çok konuşulan yapımı Resident Evil'in 1. sezonunu burun farkı ile geride bıraktı. Bu da hala Stranger Things'in izlenmeye devam ettiğini gösteriyor. Zaten 1, 2 ve 3. sezonları da listeye 5, 6 ve 8. sıralardan dahil oldu. Listenin geri kalanı ve izlenme saatleri ise sırasıyla şu şekilde: Manifest: 1. sezon – 53 milyon 240 bin Manifest: 2. sezon – 25 milyon 400 bin Kung Fu Panda: The Dragon Knight: 1. sezon – 21 milyon 20 bin The Umbrella Academy: 3. sezon – 18 milyon 250 bin Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1Virgin River: 4. sezon1105 milyon 440 bin2Stranger Things 4974 milyon 990 bin3Resident Evil: 1. sezon273 milyon 260 bin4Manifest: 1. sezon1253 milyon 240 bin5Stranger Things 3926 milyon 680 bin6Stranger Things 2925 milyon 620 bin7Manifest: 2. sezon425 milyon 400 bin8Stranger Things1023 milyon 220 bin9Kung Fu Panda: The Dragon Knight: 1. sezon221 milyon 20 bin10The Umbrella Academy: 3. sezon518 milyon 250 bin
Teknoloji Haberler
Netflix, en pahalı filmini seri haline getiriyor!
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 105 milyon 440 bin izlenme saatiyle Virgin River'ın 4. sezonu yer alıyor. Yani Stranger Things, 3 aylık zirve yarışından resmen çekildi. Tabii bu süre içerisinde 4 sezonuyla birlikte Netflix tarihinin tüm rekorlarını kırdı. Suqid Game'i zaten ilk 1. ay verileri ile gerisinde bırakmıştı.
Fakat zirveden düşmüş olsa da 74 milyon 990 bin izlenme saatiyle 2. sıraya yerleşti. Yani son 2 haftanın en çok konuşulan yapımı Resident Evil'in 1. sezonunu burun farkı ile geride bıraktı. Bu da hala Stranger Things'in izlenmeye devam ettiğini gösteriyor. Zaten 1, 2 ve 3. sezonları da listeye 5, 6 ve 8. sıralardan dahil oldu.
Listenin geri kalanı ve izlenme saatleri ise sırasıyla şu şekilde:
Manifest: 1. sezon – 53 milyon 240 bin
Manifest: 2. sezon – 25 milyon 400 bin
Kung Fu Panda: The Dragon Knight: 1. sezon – 21 milyon 20 bin
The Umbrella Academy: 3. sezon – 18 milyon 250 bin
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!