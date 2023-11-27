Elon Musk, İsrail'le anlaştı! Starlink uyduları Gazze'de Tel Aviv'in onayı olmadan çalışamayacak

ABD'li milyarder Elon Musk, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gitti. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze'de uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını açıkladı.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu Starlink uydularının Gazze Şeridi'nde İsrail'in onayı olmadan internet sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

"YALNIZCA BİZİM ONAYIMIZLA ÇALIŞTIRILABİLECEK"

İsrail ve Filistin'deki çatışmalarla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen SpaceX ve Tesla'nın sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, Starlink uyduları konusunda İsrail ile anlaşmaya vardı. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi yaptığı açıklamada Musk ile prensipte anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Bu önemli anlaşma sonucunda Starlink uyduları, İsrail'de Gazze Şeridi de dahil olmak üzere yalnızca İletişim Bakanlığı'nın onayıyla çalıştırılabilecek" dedi.

Karhi ayrıca Musk'ın İsrail ziyaretinde önemli bilgiler edinmesini ve ziyaretinin Yahudi halkıyla ilişkilerini geliştirmesine katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Musk, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi

ALT YAPI HASARLI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi beklenen Elon Musk'ın sabah saatlerinde başkent Tel Aviv'e geldi. İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle iletişim alt yapısı hasar görmüş ve bölgede internet kesilmişti. Elon Musk geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki uluslararası insani yardım kuruluşlarına iletişim bağlantısı desteğinde bulunacaklarını söylemişti.

Elon Musk daha önce yaptığı bir açıklamada ise "Eğer Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz, bir İsrailliyi öldürecek en az birkaç Hamas üyesi ortaya çıkarmış olursunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vurmuştu. Katliamda Gazze'de 14 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralı. Ancak uygulanan abluka nedeniyle kentte yakıt, elektrik ve su bulunmuyor. Bu nedenle insanlar ölüme terk edilmiş durumda.

Cuma günü ise taraflar arasında geçici bir insani ara anlaşması imzalandı. 4 günlük anlaşma süresinde 50 İsrailli esire karşılık hapishanelerdeki 150 Filistinlinin serbest bırakılmasına karar verildi.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 14 binden fazla insan öldürüldü