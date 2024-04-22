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Realme 12 Lite Türkiye'de Şaşırtıcı Bir Sürprizle Piyasaya Sürüldü

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Realme, merakla beklenen Realme 12 Lite modelini Türkiye'de piyasaya sürdü. Telefon, diğer ülkelerde satışa sunulmadan Türkiye'de satın alınabilir hale geldi. Realme 12 Lite, Qualcomm Snapdragon 685 işlemci, 6.72 inç IPS LCD ekran, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 108 MP ana kamera ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Telefonun fiyatı ise 10.999 TL olarak belirlendi.

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Realme, uzun bir süredir merakla beklenen Realme 12 Lite adlı modelini şaşırtan bir sürpriz yaparak Türkiye'de piyasaya sürdü. Hem de daha kendi sitesinde bile listelemedi ve diğer ülkelerde satışa sunmadı. Şu anda ülkemizden satın alınabilen telefon, yurt dışında merakla beklenmeye başlandı. İşte Realme 12 Lite özellikleri ve fiyatı…

Realme 12 Lite özellikleri ve fiyatı

Qualcomm Snapdragon 685 işlemcisinden güç alan Realme 12 Lite modeli, 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekranla geliyor. FHD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor ve 950 nit parlaklık sunuyor.

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen cihaz, Android 14 tabanlı Realme UI üzerinde çalışıyor. Ayrıca 33W hızında şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bağlantı seçenekleri ise 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C 2.0.

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Ön tarafında f/2.05 diyafram aralığına sahip 8 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bulunuyor. Bu kurulumsa 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.

Realme 12 Lite teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerİşlemciQualcomm Snapdragon 685Ekran6.72 inç – IPS LCD

FHD+ çözünürlük

90 Hz yenileme hızı 950 nit parlaklıkRAM6 GBDepolama128 GBÖn Kamera8 Megapiksel, f/2.05Arka Kameralar108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörüBatarya5000 mAhŞarj Hızı33Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Realme UIBağlantı5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C 2.0Parmak İzi OkuyucusuVar

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Realme 12 Lite, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt tarafından 10 bin 999 TL fiyatla satışa sunuldu. Akıllı telefonun yurt dışında ne zaman piyasaya sürüleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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