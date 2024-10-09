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Dr. Ekrem Teymur'un Moderatörlüğünde Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı!

Dr. Ekrem Teymur'un Moderatörlüğünde Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı!
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Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, moderatörlüğünü üstlendiği Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Konferansta, dijital dönüşümün topluma, ekonomiye ve şehirlere olan etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı kapsamında geleceğe dair çok önemli konulara yer verildi. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un moderatörlüğünde gerçekleşen konferans boyunca, e-dönüşümün toplumsal etkileri, kamu ve özel sektördeki iş modellerinin dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma fırsatları ve dijital dönüşüm uygulamaları gibi önemli konular konuşuldu.

KAMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI KONUŞMACILARI

Panelde, AIPA Turkey Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, TSE CTO'su Mehmet Özgür Atalay, Alp Enerji Teknik Müdürü Resul Aşçı ve Sistem Global COO'su Elif İşgör Önen, dijitalleşmenin sürdürülebilir kalkınma ve yerel yönetimlerdeki rolü hakkında değerli bilgiler paylaştı.

Dr. Ekrem Teymur'un Moderatörlüğünde Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı!

E-DÖNÜŞÜM VE TOPLUMSAL ETKİLERİ KONUŞULDU

Konferansta, e-dönüşümün toplumsal etkileri, kamu ve özel sektördeki iş modellerinin dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma fırsatları ve dijital dönüşüm uygulamaları gibi önemli konulara yer verildi. Katılımcılar, dijital dönüşüm süreçlerinin topluma, ekonomiye ve yerel yönetimlere sağladığı katkıları değerlendirdi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konferans, dijitalleşmenin günümüzdeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu etkinlik, dijital dönüşümün sağladığı fırsatları ve karşılaşılan zorlukları anlamak için önemli bir platform oluşturdu.

Dr. Ekrem Teymur'un Moderatörlüğünde Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı!

Dr. Ekrem Teymur'un Moderatörlüğünde Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı!

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Teknoloji

Cengiz Ekrem Teymur Dijital Dönüşüm Konferans Kamu

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