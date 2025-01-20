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Dr. Ekrem Teymur: 5 yıl sonra aramızda insandan ayırt edemeyeceğimiz robotlar olacak

Dr. Ekrem Teymur: 5 yıl sonra aramızda insandan ayırt edemeyeceğimiz robotlar olacak
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Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen konferansta konuşan Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, kısa bir süre sonra yapay zekayı her alanda göreceğimizi belirterek "5 yıl sonra şu anda yaptığımız işleri yapmıyor olacağız. Aramızda robotlar olacak ve onların insan mı robot mu olduğunu ayırt edemeyeceğiz" dedi.

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği'nin (TİGAD) Afyonkarahisar'da düzenlediği "Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı" 81 ilden gazetecinin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmacılar arasında yer alan Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, katılıcılara "Yapay Zeka Nasıl Çalışır?" başlıklı bir sunum yaptı.

"YAPAY ZEKAYI HER ALANDA GÖRECEĞİZ"

Yapmış olduğu sunumla çalıştaydaki katılımcıların büyük ilgisini çeken Ekrem Teymur, yapay zekanın medya alanında yarattığı dönüşümün altını çizerek, günümüzde 5 binden fazla şirketin yapay zeka teknolojileri geliştirmek için yarış halinde olduğunu belirtti. Kısa süre sonra yapay zekayı hayatın her alanında göreceğimizi ifade eden Dr. Teymur, "Kısa bir süre sonra yapay zekayı her alanda göreceğiz. Şu anda şirketler yoğun bir tempoyla çalışarak sadece uygulamalar değil, aynı zamanda robotlar üzerinde de büyük bir ilerleme kaydediyorlar. 5 yıl sonra şu anda yaptığımız işleri yapmıyor olacağız. Aramızda robotlar olacak ve onların insan mı robot mu olduğunu ayırt edemeyeceğiz" dedi.

Dr. Ekrem Teymur: 5 yıl sonra aramızda insandan ayırt edemeyeceğimiz robotlar olacak

"70-80 YILLIK ARAŞTIRMANIN ÜRÜNÜ"

Hemen hemen herkesin işi düştü mü koşarak sarıldığı bugünkü yapay zekanın 70-80 yıllık araştırmaların ürünü olduğunun altını çizen Dr. Teymur, teknolojinin dar ve geniş yapay zeka olarak iki kategoriye ayrıldığını ifade etti. Yapay zekanın dünya üzerindeki tüm yazılı ve görsel içerikleri, blogları, yorumları ve daha fazlasını bilgi olarak bünyesinde barındırdığını vurgulayan Dr. Teymur, "Bu, onu dünyanın en büyük veri makinesi haline getiriyor" şeklinde konuştu.

Dr. Ekrem Teymur: 5 yıl sonra aramızda insandan ayırt edemeyeceğimiz robotlar olacak

"3-5 SENE SONRA BAMBAŞKA BİR DÖNEM YAŞANACAK"

Çalıştayda verdiği örneklerle katılımcılar açısında konunun daha anlaşılır olmasını sağlayan Dr. Teymur, yapay zeka sayesinde 3-5 sene sonra şu anki hayat tarzımızdan bambaşka bir dönemin yaşanmaya başlanacağının altını çizdi. Yapay zekanın günlük hayatta bireysel kararları bile yönlendirebileceğini belirten Dr. Teymur, "Sabah kalkacaksınız ve yapay zeka size 'O kravat olmamış, değiştir' diyecek. Biz de yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Dr. Ekrem Teymur: 5 yıl sonra aramızda insandan ayırt edemeyeceğimiz robotlar olacak

"YARGIDAKİ TÜM DOSYALAR SIFIRLANABİLİR"

Yapay zekanın hukuk alanında da devrim yaratacağının altını çizen Dr. Teymur, "2029'a kadar yargıdaki tüm dosyaların yapay zeka ile sıfırlanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle yapay zekaya yönelik bir komisyon kurulmalı" diye konuştu.

Olgun Kızıltepe
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