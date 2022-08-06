Cumhurbaşkanı açıkladı! Togg'un seri üretim tarihi belli oldu

Togg, uzun bir süredir tesislerin inşası ve kurulumu ile uğraşıyor. Bu yılın son çeyreğine kadar da seri üretime geçmeyi hedefliyordu. Hatta geçtiğimiz temmuz ayı itibariyle deneme üretimlerine başlandığı açıklandı. Peki Togg banttan ne zaman inecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togg C-SUV'un seri üretim tarihi için müjdeyi verdi. İşte detaylar…

Togg, seri üretim için yeşil ışık yaktı! İlk otomobil banttan ne zaman inecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Burada yerli ve milli teknolojiler hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bunların arasında uzun süredir merakla beklenen Togg C-SUV modelinin seri üretim tarihi de yer aldı. Peki Togg banttan ne zaman inecek?

Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Togg tarafından üretilecek ve satışa sunulacak olan aracı 29 Ekim'de göreceğiz. Gemlik tesislerinin ve fabrikaların açılış törenleri de aynı gün içerisinde yapılacak. Yani Togg'un resmi olarak faaliyete bu tarihte geçeceğini söyleyebiliriz.

Togg, TruGo şarj istasyonu kurulumuna başladı!

Tabii gelişmeler bu kadar değil. İlk Togg modeli üretim bandından inene kadar şarj istasyonunun testleri yapılacak. Satışa çıkana kadar ise birçok ilde bu cihazların kurulumu gerçekleşecek. Hedeflenen sayı ise ilk etapta 81 ilde aynı anda 2 aracı şarj edebilen toplam 1000 adet istasyonun yerleştirilmesi.

Buna ek olarak, yeni şarj istasyonları 180+ kWs DC hız sayesinde araçların bataryasını yüzde 20'den yüzde 80'e kadar yaklaşık olarak 25 dakikada gerçekleşiyor. Bu da her dakikada başına 7.5 km menzil (300 km menzile sahip batarya paketi) anlamına geliyor.

Togg kaç para olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 25 Temmuz'da TRT'de katıldığı programda gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Burada Togg'un fiyatı veya uygulanacak vergi konusunda bir teşvik olup olmayacağı hakkında da bir soru geldi.

Erdoğan ise cevap olarak motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranını yüzde 10'a düşürerek Togg'da dahil birçok elektrikli otomobil için teşvik sunulduğunu söyledi.

Togg'un satışa sunacağı ilk SUV modelinin ise 150 kW ve 300 kW şeklinde arkadan çekişli ve dört çeker olacak şekilde 2 farklı motor seçeneği bulunacak. Bu durumda Togg'un 150 kW'lık modeli ÖTV'siz şekilde 700 bin TL'nin altında bir fiyata sahip olacak.

Bu fiyata ise önce yüzde 10 ÖTV, ardından yüzde 18 KDV uygulanacak. Dolayısıyla maksimum fiyatı 908 bin TL olacak. Diğer dört çeker versiyona baktığımızda ise 750 bin TL'nin altında ise yüzde 50, üzerinde ise yüzde 60 oranında ÖTV uygulanacak.

Erdoğan, Togg'un dört çeker versiyonu üzerine özel bir açıklama yapmadı. Fakat tıpkı ilk modelde olduğu gibi bu motor seçeneği de düşünülerek 750 bin TL gibi bir ücret belirlendiyse, en yüksek 1 milyon 327 bin 500 TL olacaktır. Tabii 750 bin TL'nin üzerinde olursa bir tepe fiyat sınırı olmayacaktır.

Togg'un yerlilik oranı yüzde kaç?

Geçtiğimiz haziran ayının sonlarında ortaya çıkan verilere göre Togg C-SUV modelinin yerlilik oranı yüzde 51 civarında olacak. Daha sonra takip eden B-SUV ve C-MPV modelleriyle birlikte ise bu oran çok daha yukarıya çıkartılacak.

Özellikle 3 yıllık plana baktığımızda, 2026'ya kadar yüzde 68 seviyesine kadar çıkılması hedefleniyor. Bu hedefte Togg ve Çinli iş ortağı Farasis'in yüzde 50'şer payla kurduğu Siro Energy şirketinin yapacağı pil üretimi de büyük önem arz ediyor.

Siro Energy, Gemlik'teki Togg fabrikasının yanına inşa etmeye başladığı yerli lityum pil üretim tesisini 2023 yılına yetiştirmeyi hedefliyor. Tam kapasite ile faaliyete başladığında ise yıllık 15 GWh'lik pil üretimi yapabilecek.

Togg C-SUV özellikleri