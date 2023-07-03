Bursalı Öğrenciler Uluslararası Greenwich Olimpiyatları'nda Başarı Kazandı

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da düzenlenip, 45 ülkeden 225 projenin yarıştığı Uluslararası Greenwich Olimpiyatları'na, Bursa'dan katılan 20 kişilik ekip, çeşitli katogorilerde 1 altın, 3 gümüş, 9 bronz madalya ile 3 mansiyon ödülü aldı.

Londra'daki Kuzey Londra Gramer Okulu'nda, öğrencilerin yerel bilimsel araştırmasını geliştirme, keşiflerine yardımcı olma ve öğrencilerin ekip ruhuna dayalı çalışmalarını geliştirmesi adına, Uluslararası Greenwich Olimpiyatları düzenlendi. Olimpiyatlara, robot ve proje kategorilerinde 45 ülkeden 225 proje katıldı. Bursa'daki özel bir okulun 7'nci sınıfı öğrencileri de Türkiye'yi temsil etmek için olimpiyatlardaki yerini aldı. 20 kişilik ekiple 2 enerji, 1 çevre, 1 eğitim ve 1 dövüş robotu kategorisinde olimpiyatlara katılan ekip, 1 altın, 3 gümüş, 9 bronz madalya ile 3 mansiyon olmak üzere toplam 16 ödül aldı. Yarışmalara 8 yıldır sürekli olarak katıldıklarını belirten Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Salih Güngör, öğrencilerinin bu süre içinde robotik yarışma dallarında toplam 25 farklı derece yaptığını belirtti.

Sınır hatlarında kullanılması için tasarladıkları askeri robot ile olimpiyatlara katıldıklarını belirten öğrenci Nehir Kanat ise "İçerisinde termal kamera var. Isı yoluyla canlıları tespit edebiliyoruz. 360 derece döner kamera sayesinde her yeri görüyoruz. Bu da bizim için bir avantaj. Uygulama üzerinden özel olarak tasarlanan gözlüğe de bağlanabiliyor. Yarışma güzel geçti. Eğlenceliydi, heyecanlıydı. En kalabalık kategoride 3'üncülük aldık. Bizim için büyük bir başarı" dedi.