Bilecik'te Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te bilim insanları ve gökyüzü tutkunları, "karanlık gökyüzü gözlem" etkinliğinde bir araya geldi.

Bilecik Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Yenipazar Belediyesi işbirliğinde Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda "Karanlık gökyüzü gözlem" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bilecik Vali Faik Oktay Sözer, kentte sahip oldukları doğal güzellikleri ve değerleri en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarmak konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Yenipazar ilçesinin, düşük nüfusu ve ışık kirliliğinden uzak konumuyla Türkiye'de nadir rastlanan bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nın uluslararası düzeyde bir 'Karanlık Gökyüzü Parkı' olarak tescillenmesi için başlattığımız süreç, bu alandaki kararlılığımızın en önemli göstergesidir. Bu süreçte bilimsel ölçümlerden uluslararası başvurulara kadar tüm aşamaları dikkatle yürütüyoruz. Bugün düzenlenen bu etkinlik ise sadece gökyüzüne bakmak değil aynı zamanda doğa ile bütünleşmek, bilim ve kültürü buluşturmak, çocuklarımızdan gençlerimize kadar herkese farklı bir ufuk açmak için çok kıymetli bir adımdır. 3 gün boyunca yapılacak olan atölyeler, gözlemler ve yürüyüşlerle gökyüzünün ve doğanın bize sunduğu zenginlikleri hep birlikte deneyimleyeceğiz."

"Astronomi turizminde biz de varız"

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de Harmankaya Kanyonu hakkında bilgi vererek, "Kanyon kanyoning, trekking, kamp ve karavan faaliyetleri için son derece elverişli olması ilçe adına büyük bir avantaj sağlamaktadır. Küçük bir ilçe olabiliriz ama bu yıl ilkini gerçekleştirmekte olduğumuz etkinlik ile astronomi turizminde 'biz de varız' dedik. Etkinliğimiz içinde yer alan astrofotoğrafçılık atölyeleri, teleskopla gezegen gözlemleri, uzman sunumları gibi faaliyetlerden keyif almanızı, güzel anılar biriktirerek buradan ayrılmanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı olabilmesi için tesciline başvurduk"

BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ise etkinliğin yalnızca teleskoplarla gökyüzünü izlemekten ibaret olmadığını, aynı zamanda gençlerin hayal gücünü besleyen, merakını teşvik eden ve toplumun her kesimini bilimle buluşturan güçlü bir öğrenme ortamı da sunduğunu belirtti.

Bayram, Harmankaya'nın gökyüzü gözlemi için çok uygun bir ortama sahip olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İlk etapta biz buranın ışık kirliliği ölçümlerini yaptırdık ve uluslararası standartlarda çok az ışık kirliliğine sahip bir bölge olduğunu tescilledik. Buranın da 'Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı' olabilmesi için tesciline başvurduk. Seçtiğimiz takvim de oldukça önemli. Çünkü berrak bir gökyüzü ve asteroid yağmurlarının olduğu bir anı seçtik. Yılın en güzel bölümlerinden bir tanesi. Muhteşem bir coğrafya. Biz buraya hem gökyüzü tutkunlarını hem de doğa tutkunlarını Harmankaya Tabiat Parkı'na bekliyoruz."

Astroder ve Kozmik Anafor üyesi Hilal Fidan ise Harmankaya'nın ışık kirliliğinden "azade bir yer" olduğunu ve bölgede muhteşem bir gökyüzü bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen bilim insanları ve gökyüzü tutkunları, 3 gün sürecek etkinliklerde, teleskoplar ile gezegen ve derin uzay gözlemi, radyo teleskobu ile ISS bağlantısı, güneş saati ile gök atlası yapımı, doğa yürüyüşü gibi aktivitelerin yanı sıra bilim insanları tarafından astronomi atölyelerinde sunum gerçekleştirecek.