Batman filmleri hangi sırayla izlenir?

DC evreninin popüler süper kahramanlarından biri olan Batman filmleri hangi sırayla izlenmeli? Sizler için yazımızda derledik...

İlk kez 1939 yılının mayıs ayında Detective Comics'in 27. sayısında çizilen bir çizgi roman süper kahramanı olarak karşımıza çıkan Batman, o günden itibaren tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi edinerek DC evreninin en önemli karakterlerinden biri haline geldi.

Gotham şehrine kendi yöntemleriyle adalet getiren ve Joker gibi azılı düşmanlarıyla mücadelesiyle akıllara kazınan Batman hakkında bu zamana kadar birçok film çekildi. Bu filmlerin bazıları gişede başarılı olurken, bazıları da adeta hüsran yaşadı. Peki Batman filmleri hangi sırayla izlenmeli? Yazımızda anlattık…

Çıkış tarihlerine göre Batman izleme sırası

Batman karakterine bu zamana kadar 10 farklı aktör hayat verdi. Tabii ki bunların hepsi beyaz perde için değildi, ancak karakteri oynayan aktörün sürekli değişmesi filmlerin arasındaki hikaye bütünlüğünü tamamen ortadan kaldırdı. Bunun için Batman filmlerini çıkış tarihlerine göre izlemek daha doğru olacaktır.

Batman filmleri hangi sırayla izlenmeli?

Batman (1943)

Batman and Robin (1949)

Batman: The Movie (1966)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman: Mask of the Phantasm (1993)

Batman Forever (1995)

Batman and Robin (1997)

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

Batman V Superman: Dawn Of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Justice League (2017)

The Lego Batman Movie (2017)

Zack Snyder's Justice League (2021)

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Dönemlerine göre Batman filmleri

Yukarıda vermiş olduğumuz liste size biraz karışık geldiyse, aktörlerine yani dönemlerine göre Batman filmlerini sınıflandırarak izleyebilirsiniz. Tabii ki bu noktada Christian Bale'in Batman'i canlandırdığı Christopher Nolan üçlemesini gönül rahatlığıyla önerebiliriz…

İşte dönemlerine göre Batman filmleri:

Batman: Christian Bale

Batman Begins (2005

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

Batman: Ben Affleck

Batman V Superman: Dawn Of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Justice League (2017)

Zack Snyder's Justice League (2021)

Batman: Micheal Keaton

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman: Lewis Wilson

Batman (1943)

Batman: Robert Lowery

Batman and Robin (1949)

Batman: Adam West

Batman: The Movie (1966)

Batman: Kevin Conroy

Batman: Mask of the Phantasm (1993)

Batman: Val Kilmer

Batman Forever (1995)

Batman: George Clooney

Batman and Robin (1997)

Batman: Will Arnett

The Lego Batman Movie (2017)