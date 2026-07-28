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Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası

Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası
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Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin kendi elleriyle diktiği elbiseleri ve yıllar önce taktıkları nazarlık kolyeyi hatırlayan Şıkel, duygusal anlar yaşadı.

Ekranların sevilen isimlerinden Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla çocukluk yıllarına uzandı. Çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını paylaşan Şıkel, annesinin el emeğiyle hazırladığı özel detayları anlattı.

Ablasıyla tenis oynadığı yıllardan bir kareyi yayınlayan ünlü isim, fotoğraftaki beyaz elbiselerin annesi tarafından dikildiğini ve boyunlarındaki nazarlık kolyelerin de annesinin emeği olduğunu söyledi.

Şıkel, yıllardır aklında kalan nazarlık kolyeyi yeniden yaptırdığını belirterek paylaşımına, " Annem dikmiş elbiselerimizi nazarlık yapmış elleriyle göndermiş bizi tenise..O kolye yıllardır aklımda..Alacatıda yaptık dün nerdeyse birebir ablama da aldım nasıl güzel" notunu düştü.

Çocukluk anısını yıllar sonra yeniden yaşayan Çağla Şıkel, annesinin el emeği olan bu özel detayı takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Ehehh

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