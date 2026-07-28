Haberler

Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba

Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba Haber Videosunu İzle
Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da bir taksici, taksimetrede 124 bin 320 TL yazan ücreti gösterdiği videoda, "Dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek taksimetresi bende galiba" diyerek takipçilerine yolculuğun nereden nereye yapıldığını sordu. Güzergâh açıklanmazken, görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

İstanbul'da görev yapan bir taksici, araç içinde çektiği videoda taksimetrede 124 bin 320 TL yazan ücreti gösterdi. Görüntüler kısa sürede ilgi çekerken, taksimetredeki rakam görenleri şaşkına çevirdi.

"DÜNYANIN EN YÜKSEK TAKSİMETRESİ BENDE GALİBA"

Videoda dikkat çeken ifadeler kullanan taksici, "Dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek taksimetresi bende galiba. Sizce ben nereden nereye gittim?" diyerek takipçilerine soru yöneltti. Ancak görüntülerde yolculuğun başlangıç ve varış noktasına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

TAHMİNLER PEŞ PEŞE GELDİ

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, 124 bin 320 liralık ücretin hangi güzergâhta oluştuğunu tahmin etmeye çalıştı. Yüksek taksimetre ücreti sosyal medyada dikkat çekerken, videoya çok sayıda yorum yapıldı.

Kaynak: Haberler.com
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

taksimetreyi açıp memlekete gitmiş ayak yapıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış

Defne'den yıllar sonra olay itiraf: Evliyken çocukluk aşkımı bulup...
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı
Annesine yaptığı sürpriz milyonları duygulandırdı

Elden ele dolaşan görüntü! Verdiği tepki milyonları duygulandırdı
Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası

Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası
Adana'da kuşlarına bakarken damdan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kuşlara bakmak için çıktığı damdan düşen 12 yaşındaki Oğuzhan öldü
Otel ararken yanlışlıkla cezaevine mesaj attı! Gelen yanıt güldürdü

Otel ararken yanlışlıkla cezaevine mesaj attı! Sonrası daha da bomba