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Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu Haber Videosunu İzle
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu
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Yeni evlenen bir çiftin takı töreninde kayınvalide, gelinine hediye ettiği cipin anahtarını kurdeleyle boynuna taktı. Düğünde yaşanan sıra dışı anlar davetlilerin alkışları eşliğinde gerçekleşirken, görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Yeni evlenen bir çiftin düğününde gerçekleştirilen takı töreni, alışılmışın dışında bir hediyeyle dikkat çekti. Davetlilerin ilgiyle izlediği törende kayınvalidenin yaptığı jest büyük şaşkınlık yarattı.

CİP ANAHTARINI BOYNUNA TAKTI

Görüntülerde kayınvalidenin, gelinine hediye ettiği cipin anahtarını kurdeleyle hazırlayarak takı merasiminde gelinin boynuna taktığı görüldü. O anlarda gelin ve damadın büyük mutluluk yaşadığı, salondakilerin ise alkışlarla çifti tebrik ettiği görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Takı merasiminde yaşanan bu sıra dışı anlar kısa sürede ilgi gördü. Kayınvalidenin altın yerine cip anahtarını gelinin boynuna takması, düğünün en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
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