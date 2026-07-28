Haberler

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı Haber Videosunu İzle
Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Türkiye'nin Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı gönderdiğine ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Teşekkürler Türkiye" mesajını paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye’ye sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Fransa’nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının yola çıkarıldığını duyurduğu paylaşımını alıntılayan Macron, mesajında "Teşekkürler Türkiye" ifadelerine yer verdi.

YANGINA MÜDAHALE İÇİN UÇAK GÖNDERMİŞTİK

Bakan İbrahim Yumaklı, gün içinde yaptığı açıklamada, daha önce İspanya’ya sağlanan desteğin ardından Fransa’nın da talebi doğrultusunda hareket edildiğini belirtmişti. Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla iki yangın söndürme uçağının Fransa’ya sevk edildiğini ifade etmişti.

Kaynak: ANKA
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Asya ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi

Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti
Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba

Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende
Annesine yaptığı sürpriz milyonları duygulandırdı

Elden ele dolaşan görüntü! Verdiği tepki milyonları duygulandırdı
Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası

Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası
Adana'da kuşlarına bakarken damdan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kuşlara bakmak için çıktığı damdan düşen 12 yaşındaki Oğuzhan öldü
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu