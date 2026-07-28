Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye’ye sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Fransa’nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının yola çıkarıldığını duyurduğu paylaşımını alıntılayan Macron, mesajında "Teşekkürler Türkiye" ifadelerine yer verdi.

YANGINA MÜDAHALE İÇİN UÇAK GÖNDERMİŞTİK

Bakan İbrahim Yumaklı, gün içinde yaptığı açıklamada, daha önce İspanya’ya sağlanan desteğin ardından Fransa’nın da talebi doğrultusunda hareket edildiğini belirtmişti. Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla iki yangın söndürme uçağının Fransa’ya sevk edildiğini ifade etmişti.

Kaynak: ANKA