Atatürk'ün Hayatını Anlatan İkinci Film İçin Heyecan Verici Fragman Yayınlandı

Son dönemlerde ülkemizde oldukça ses getiren Atatürk'ün hayatını anlatan yapım, tartışmaların merkezinde yer aldı. Başlangıçta bir dizi olarak yayınlanması planlanan bu yapım, Disney+ üzerinden sunulacaktı ancak şirket, Atatürk düşmanı çeşitli kesimler tarafından tepki gördüğü için bundan vazgeçti.

Bu karar, pek çok kesimden tepki topladı ve hatta binlerce kişi platform üyeliklerini iptal etti. Daha sonrasında artan tepkiler üzerine dizinin iki ayrı film olarak yayınlanmasına karar verildi. Buna göre ilk yapım, 3 Kasım'da sinemalarda gösterildi. Üstelik yılın en iyi çıkış yapan drama filmi bile oldu. Şimdi ise gözler ikinci Atatürk filmine çevrilmişken kısa süre önce ise heyecanlandıran bir fragman yayınlandı.

İkinci Atatürk filmi için paylaşılan fragman

Filmde Atatürk'ü canlandıran başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden ikinci filmin fragmanını paylaştı. Bu fragman, aynı zamanda Atatürk filminin resmi YouTube kanalı üzerinden de yayınlandı.

Kurtarılacak bir memleket var! ???? "Bir Mehmet Ada Öztekin filmi" #ATATÜRK 2. filmiyle 5 Ocak'ta sinemalarda! ??#AtatürkFilmi #AtatürkTheMovie @M_AdaOztekin @LanistarM pic.twitter.com/Zo9RWhPZBk — Aras Bulut İYNEMLİ (@Aras_B_iynemli) December 15, 2023

Paylaşılan fragmana baktığımızda Çanakkale Savaşı sırasında yaşananların anlatılacağını görüyoruz. İkinci Atatürk filmi, 5 Ocak 2024'te sinemalarda gösterilecek.

Atatürk filmi oyuncu kadrosu

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı Atatürk filminin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Aras Bulut İynemli – Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden – Zübeyde Hanım

Sarp Akkaya – Enver Paşa

Esra Bilgiç – Madam Corinne

Mehmet Günsür – Ali Rıza Efendi

Celile Toyon – Yaşlı Kadın

Darko Peric – Stiliyan Kovaçev

Oğulcan Arman Uslu – İsmet İnönü

Alican Barlas – Kazım Karabekir

Berk Cankat – Ali Fuat Cebesoy

Meriç Özkaya – Talat Paşa

Cahit Gök – Cemal Paşa

Sahra Şaş – Makbule Atadan

Bertan Asllani – Ali Fethi Okyar

Beran Kotan – Ömer Naci

Doğaç Yıldız – Rauf Orbay

Şehsuvar Aktaş – VI. Mehmed

Hamdi Alkan

Lidija Kordic – Dimitrina Kovaçeva

Predrag Bjelac – Otto Liman von Sanders

John James – Colmar von der Goltz

Emre Mete Sönmez – Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

Emre Yetim – Lütfü Bey

Devrim Özder Akın – Hüseyin Bey

Bülent Polat – Şemsi Efendi

Atakan Yarımdünya – Yakup Cemil

Alpay Kemal Atalan – Esat Paşa

Sinan Arslan – Cevat Abbas

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İkinci filmden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.