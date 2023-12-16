Atatürk'ün Hayatını Anlatan İkinci Film İçin Heyecan Verici Fragman Yayınlandı
Atatürk'ün hayatını anlatan yapımın ikinci filmi için Aras Bulut İynemli tarafından fragman paylaşıldı. Fragman, Çanakkale Savaşı sırasında yaşananları anlatacak. Film, 5 Ocak 2024'te sinemalarda gösterilecek.
Son dönemlerde ülkemizde oldukça ses getiren Atatürk'ün hayatını anlatan yapım, tartışmaların merkezinde yer aldı. Başlangıçta bir dizi olarak yayınlanması planlanan bu yapım, Disney+ üzerinden sunulacaktı ancak şirket, Atatürk düşmanı çeşitli kesimler tarafından tepki gördüğü için bundan vazgeçti.
Bu karar, pek çok kesimden tepki topladı ve hatta binlerce kişi platform üyeliklerini iptal etti. Daha sonrasında artan tepkiler üzerine dizinin iki ayrı film olarak yayınlanmasına karar verildi. Buna göre ilk yapım, 3 Kasım'da sinemalarda gösterildi. Üstelik yılın en iyi çıkış yapan drama filmi bile oldu. Şimdi ise gözler ikinci Atatürk filmine çevrilmişken kısa süre önce ise heyecanlandıran bir fragman yayınlandı.
İkinci Atatürk filmi için paylaşılan fragman
Filmde Atatürk'ü canlandıran başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden ikinci filmin fragmanını paylaştı. Bu fragman, aynı zamanda Atatürk filminin resmi YouTube kanalı üzerinden de yayınlandı.
Paylaşılan fragmana baktığımızda Çanakkale Savaşı sırasında yaşananların anlatılacağını görüyoruz. İkinci Atatürk filmi, 5 Ocak 2024'te sinemalarda gösterilecek.
Atatürk filmi oyuncu kadrosu
Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı Atatürk filminin oyuncu kadrosu şu şekilde;
Aras Bulut İynemli – Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden – Zübeyde Hanım
Sarp Akkaya – Enver Paşa
Esra Bilgiç – Madam Corinne
Mehmet Günsür – Ali Rıza Efendi
Celile Toyon – Yaşlı Kadın
Darko Peric – Stiliyan Kovaçev
Oğulcan Arman Uslu – İsmet İnönü
Alican Barlas – Kazım Karabekir
Berk Cankat – Ali Fuat Cebesoy
Meriç Özkaya – Talat Paşa
Cahit Gök – Cemal Paşa
Sahra Şaş – Makbule Atadan
Bertan Asllani – Ali Fethi Okyar
Beran Kotan – Ömer Naci
Doğaç Yıldız – Rauf Orbay
Şehsuvar Aktaş – VI. Mehmed
Hamdi Alkan
Lidija Kordic – Dimitrina Kovaçeva
Predrag Bjelac – Otto Liman von Sanders
John James – Colmar von der Goltz
Emre Mete Sönmez – Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu
Emre Yetim – Lütfü Bey
Devrim Özder Akın – Hüseyin Bey
Bülent Polat – Şemsi Efendi
Atakan Yarımdünya – Yakup Cemil
Alpay Kemal Atalan – Esat Paşa
Sinan Arslan – Cevat Abbas
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İkinci filmden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.