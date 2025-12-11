İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

Haberler

Arnavutköy Karaburun sahil şeridinde hayata geçirilecek Kıyı Koruma Yapıları Projesi ile dalga etkisi kontrol altına alınacak, kıyı erozyonu önlenecek, vatandaşların güvenli şekilde denize girmesi sağlanacak. Proje kapsamında inşa edilecek ayrık dalgakıranlar, balıkçılık faaliyetlerini destekleyecek, dalga enerjisinden elektrik üretilecek ve sahile yeni alanlar kazandırılacak.

  • İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahil şeridine toplam 5 adet dalgakıran inşa edilmesi planlanıyor.
  • Dalgakıranlar üzerine dalga enerjisi elektrik santralleri yerleştirilerek yenilenebilir enerji üretilecek.
  • Orta dalgakırana karadan yaklaşık 100 metrelik bir köprü ile ulaşılması ve bu alanda sosyal tesisler kurulması hedefleniyor.

İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi, Karaburun sahil şeridini hem doğal yapısıyla koruyacak hem de sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirecek kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Karaburun Kıyı Koruma Yapıları Projesi kapsamında ölçüm ve teknik çalışmalar başlarken, proje tamamlandığında Karaburun sahili daha güvenli, daha düzenli ve çok yönlü bir kıyı kullanımına kavuşacak.

YAKLAŞIK 1150 METRELİK AYRIK DALGAKIRAN SİSTEMİ

Proje kapsamında Karaburun sahil şeridi boyunca ayrık nizamda toplam 5 adet dalgakıran inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda 227 metre uzunluğunda 4 adet, 241 metre uzunluğunda 1 adet olmak üzere yaklaşık 1150 metre uzunluğunda kıyı koruma yapısı projelendirildi.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önce inşa edilen mahmuz ve dalgakıranlarla uyumlu şekilde tasarlanan projede, sahilde mevcut bulunan ve yarım kalan mahmuz yapılarının kaldırılması da öngörülüyor. Böylece sahil şeridinde daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

BALIKÇILAR İÇİN DAHA GÜVENLİ VE VERİMLİ ALANLAR

Proje, Karaburun'da geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar için de önemli kazanımlar sunuyor. Ayrık dalgakıranlar sayesinde deniz yüzeyindeki sert dalga hareketlerinin azaltılması, balıkçı teknelerinin kıyıya yaklaşmasını ve manevra yapmasını kolaylaştıracak.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Aynı zamanda dalgakıranların oluşturacağı daha sakin su alanlarının, balık popülasyonları için doğal bir yaşam ve barınma ortamı oluşturması; amatör ve profesyonel balıkçılık faaliyetlerinin daha güvenli ve verimli şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Dalgakıranlar üzerinde planlanan balık tutma alanları da balıkçılar için yeni ve düzenli kullanım alanları sunacak.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

DALGALAR ENERJİYE DÖNÜŞECEK

Ayrık nizamda inşa edilecek dalgakıranlar, yenilenebilir enerji üretimini de beraberinde getirecek. Dalgakıranlar üzerine yerleştirilecek dalga enerjisi elektrik santralleri ile denizin gücü temiz enerjiye dönüştürülecek. Proje, çevreye duyarlı yapısıyla ilçenin enerji ihtiyacına katkı sunarken sürdürülebilir şehircilik anlayışını da güçlendirecek.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

ORTA DALGAKIRANDA YENİ BİR SOSYAL ODAK

Projede öne çıkan bir diğer unsur ise orta dalgakıran üzerinde planlanan kapsamlı alan olacak. Diğer dalgakıranlara göre daha geniş tasarlanan ve 41 metre eninde projelendirilen orta dalgakırana, karadan yaklaşık 100 metrelik bir köprü ile ulaşılması hedefleniyor.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Bu alanda seyir terasları, balık tutma alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, oyun grupları, spor alanları ve satış noktaları gibi birçok sosyal fonksiyon yer alacak. Alanın, Karaburun'un yeni cazibe merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

BAŞKAN CANDAROĞLU: "KARABURUN'U BÜTÜNCÜL BİR SAHİL KİMLİĞİNE KAVUŞTURUYORUZ"

Karaburun Sahili'nde başlatılacak dalgakıran projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çalışmanın sahil bandını baştan sona kapsayan planlı bir dönüşüm olduğunu belirtti.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Başkan Candaroğlu, dalgakıran projesiyle Karaburun sahilinin Millet Bahçesi, yürüyüş yolları ve Mavi Bayraklı plaj ile entegre edileceğini ifade ederek, "Denizi, yeşili ve sosyal yaşamı birlikte ele alan bu projeyle Karaburun sahilimiz yalnızca yaz aylarında kullanılan bir alan olmaktan çıkacak, yılın her döneminde yaşayan bir turizm cazibe merkezine dönüşecek" dedi.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Projeyle birlikte balıkçı barınağında yaşanan kumlaşma sorununun giderileceğini ve balıkçılar için daha güvenli çalışma alanları oluşturulacağını kaydeden Candaroğlu, dalgakıranlar üzerinde planlanan dalga enerjisi uygulamalarıyla yenilenebilir enerji üretiminin de hedeflendiğini belirtti.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Candaroğlu ayrıca, Karaburun'da Millet Bahçesi ikinci ve üçüncü etap çalışmalarının sürdüğünü, Tayakadın'dan Karaburun ve Yeniköy sahiline uzanacak yaklaşık 9,5 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı'ndan Mavi Bayraklı plaja yaklaşık 9 dakikada ulaşım sağlanacağını ifade etti.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

GÜVENLİ KIYI, CANLANAN EKONOMİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Arnavutköy Belediyesi tarafından yürütülen Karaburun Kıyı Koruma Yapıları Projesi; kıyı güvenliğini artıran, balıkçılığı destekleyen, yenilenebilir enerji üreten ve sosyal yaşamı güçlendiren çok yönlü yapısıyla Karaburun sahilinde uzun vadeli bir dönüşüm hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karaburun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir sahil kimliğine kavuşacak.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Teknoloji
