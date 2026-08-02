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Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı Haber Videosunu İzle
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı
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Bodrum Yalıkavak Marina, son günlerde lüks tüketimin sınırlarını zorlayan, kimilerine göre ise görgüsüzlükte çığır açan oldukça ilginç bir trende ev sahipliği yapıyor. Bölgeye demir atan Rus milyarderlerle başlayan ve kısa sürede diğer tatilcilere de sıçrayan bu yeni moda; yüz binlerce dolarlık lüks saatlerin camından siyah havyar yemek. Zenginliğini ve prestijini farklı bir yolla sergilemek isteyenlerin yeni gözdesi olan bu ritüel, lüksün geldiği noktayı tartışmaya açtı.

Bodrum Yalıkavak Marina, son günlerde eşine az rastlanır sıra dışı bir tüketim çılgınlığına sahne oluyor. Bölgedeki yüksek gelir grubuna hitap eden tatilciler ile Rus milyarderler arasında yayılan yeni bir trend, görenleri şaşkına çeviriyor. Bileklerindeki servet değerindeki saatleri adeta birer servis tabağına dönüştüren tatilciler, siyah havyarı doğrudan saat camının üzerinden tüketiyor.

BİLEKTE SERVET, CAMINDA GURME LEZZET 

Akımın uygulanış biçimi oldukça sıra dışı: Rolex ve Audemars Piguet gibi dünyanın en saygın ve pahalı saat markalarının camına özenle bırakılan siyah havyarlar, özel kaşıklarla yerleştirildikten sonra tek hamlede yeniyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, lüks anlayışının geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

GÖSTERİŞ ÇILGINLIĞI

 Paylaşılan bu görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Birçok kişi yaşanan bu durumu "görgüsüzlüğün ve şımarıklığın zirvesi" olarak nitelendirirken, yapılan gösterişin boyutu geniş bir tartışma dalgası başlattı.  Sosyal medya kullanıcıları "Bu lüks değil düpedüz pespayelik", "Allah akıl fikir versin" gibi yorumlarda bulundu. 

AKIMIN KANAĞI RUS TATİLCİLER

Söz konusu trendin ilk olarak Yalıkavak Marina’ya demirleyen lüks yatların sahibi Rus milyarderler tarafından başlatıldığı öne sürülüyor. Kısa sürede popüler hale gelen bu ritüel, marinada vakit geçiren diğer yerli ve yabancı üst düzey turistler arasında da hızla bir moda haline geldi.

SAATLERİN DEĞERİ BİR SERVET

Servis tabağı olarak kullanılan saatlerin maddi değeri ise dudak uçuklatıyor. Giriş seviyesindeki modelleri binlerce eurodan başlayan, nadir ve özel üretim olanları ise milyonlarca doları bulan bu saatler, artık sadece zamanı göstermekle kalmıyor; lüksün ve gösterişin yeni bir simgesi olarak kullanılıyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin Ayaydin:

Ye kurkum ye...

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