Haberler

Foseptik çukurunda telef olan hayvanlarını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya’nın Suluova ilçesinde besi ahırındaki foseptik çukuruna düşerek telef olan 2 büyükbaş hayvanını kurtarmak isteyen adam aynı çukurda can verdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde besi ahırındaki foseptik çukuruna düşerek telef olan 2 büyükbaş hayvanını kurtarmak isteyen adam aynı çukurda can verdi. Salim Sönmez'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazıt Mahallesi Sarnıç Sokak'ta meydana gelen olayda eşiyle birlikte hayvanlarına yem vermek için ahıra gelen Salim Sönmez (52), foseptik çukuruna 2 hayvanın düştüğünü fark etti. Eşi Yeter Sönmez, bahçede bulunan merdiveni almaya gidip döndüğünde eşinin de çukura düşerek gömüldüğünü gördü.

Kadının çığlığını duyan komşuları da olay yerine geldi. Durumun bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alınan çukura giren ekipler talihsiz adamın cenazesini çıkardı. Sönmez'in cenazesi yapılan ilk inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber

Gözünü kırpmadan evladı için atladı: Babadan da acı haber geldi
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor