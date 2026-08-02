Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in, Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar’ın muhtarlık ofisine giderek tepki gösterdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre WhatsApp grubundaki hizmet eleştirisi üzerine başlayan tartışmada Bilecen’i beraberindekiler güçlükle sakinleştirdi.

Kilis’te Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar arasında muhtarlık ofisinde gerginlik yaşandı.

İddialara göre olay, Muhtar Mustafa Akmanlar’ın muhtarların bulunduğu WhatsApp grubunda mahallesine yeterli hizmet alamadığını dile getirmesi üzerine meydana geldi. Yazılan mesajlara tepki gösteren Belediye Başkanı Hakan Bilecen, beraberindeki heyetle birlikte Akmanlar’ın muhtarlık ofisine gitti.

OFİSİ BASTI, HAKARET VE TEHDİTLER SAVURDU

Muhtarlık ofisi içinde gerçekleşen olayda, Başkan Bilecen’in muhtar Akmanlar’ın üzerine yürüdüğü, hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Görüntülerde oldukça öfkeli olduğu gözlenen Bilecen’i, yanında bulunan belediye çalışanları ve çevredekilerin araya girerek güçlükle tuttuğu ve dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 5 Haziran tarihinde yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasının ardından hakkında çıkan parti değişikliği ve transfer iddialarına yanıt veren Bilecen, "Görüşmelere açığım" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve muhtarlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler kısa sürede büyük tepki toplarken olayla ilgili taraflardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.