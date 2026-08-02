Haberler

Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı

Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı Haber Videosunu İzle
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, mahallesine hizmet alamadığını belirten Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar'a muhtarlık ofisinde saldırdığı iddia edildi. WhatsApp grubunda başlayan hizmet tartışması sonrası muhtarlığı bastığı ve hakaretler savurarak muhtarın üzerine yürüdüğü öne sürülen Bilecen’i, belediye personeli güçlükle zapt etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in, Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar’ın muhtarlık ofisine giderek tepki gösterdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre WhatsApp grubundaki hizmet eleştirisi üzerine başlayan tartışmada Bilecen’i beraberindekiler güçlükle sakinleştirdi.

Kilis’te Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar arasında muhtarlık ofisinde gerginlik yaşandı.

İddialara göre olay, Muhtar Mustafa Akmanlar’ın muhtarların bulunduğu WhatsApp grubunda mahallesine yeterli hizmet alamadığını dile getirmesi üzerine meydana geldi. Yazılan mesajlara tepki gösteren Belediye Başkanı Hakan Bilecen, beraberindeki heyetle birlikte Akmanlar’ın muhtarlık ofisine gitti.

OFİSİ BASTI, HAKARET VE TEHDİTLER SAVURDU 

Muhtarlık ofisi içinde gerçekleşen olayda, Başkan Bilecen’in muhtar Akmanlar’ın üzerine yürüdüğü, hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Görüntülerde oldukça öfkeli olduğu gözlenen Bilecen’i, yanında bulunan belediye çalışanları ve çevredekilerin araya girerek güçlükle tuttuğu ve dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE  

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 5 Haziran tarihinde yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasının ardından hakkında çıkan parti değişikliği ve transfer iddialarına yanıt veren Bilecen, "Görüşmelere açığım" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve muhtarlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler kısa sürede büyük tepki toplarken olayla ilgili taraflardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın 'gölge filosuna' ait petrol tankerine operasyon

NATO ülkesinden İstanbul'a doğru ilerleyen tankere operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor

Tehlike arttı, TSK harekete geçti! Askeri hazırlıklar güncelleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPD'li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip

Alman siyasetçiden skandal iddia: Türk genetiğini hedef aldı
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti

Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi