Haberler

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı Haber Videosunu İzle
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Midyat'ta bir otelin yabancı turistler için hazırladığı sineklikli 'damda uyuma' konsepti sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu tasarımı geleneksel açık hava kültürüne aykırı bularak eleştirirken, diğer bir kesim ise turistleri böcek ve akrepten korumak adına son derece güvenli ve mantıklı bir turizm hamlesi olarak değerlendirdi.

Tarihi dokusuyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Midyat'ta, bölge halkının yaz aylarında serinlemek amacıyla evlerin damlarında uyuma kültürü turizme kazandırıldı. Bir otel işletmesi, yabancı misafirlerine bu yerel kültürü konforlu bir şekilde yaşatmak amacıyla teras katına özel yatak alanları kurdu. Sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde yabancı bir dille "Terasta öylesine uyurken" notu düşülen görüntülerde, turistlerin geniş ve yüksek bir sineklik kafesiyle çevrili yataklarda uyuduğu anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Turistlerin rahatı düşünülerek hazırlanan bu modern konsept, sosyal medyada hızla yayılarak farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar, bu kapalı tasarımın yapay durduğunu ve bölgedeki açık hava 'taht' kültürünün otantik ruhunu zedelediğini savundu. Geleneksel olarak damda uyumanın en büyük keyfinin gökyüzüyle araya hiçbir engel koymadan yıldızları seyretmek olduğunu belirten bu kesim, tasarımı fazla yalıtılmış buldu.

GÜVENLİK VE KONFOR VURGUSU

Öte yandan, uygulamanın gerekli ve son derece mantıklı olduğunu savunan geniş bir kitle de öne çıktı. Güneydoğu coğrafyasında yaz gecelerinde sıkça karşılaşılan sivrisinek, böcek veya akrep gibi tehlikeleri hatırlatan kullanıcılar, bu şartlara alışkın olmayan turistler için güvenlik önleminin şart olduğunu vurguladı. Yabancı misafirlerin sağlığını riske atmadan geleneksel bir deneyim sunmayı hedefleyen bu sineklikli oda tasarımı, yerel kültürün turizme nasıl entegre edileceği konusunda kamuoyunda ilginç bir beyin fırtınası yaratmış oldu.

Kaynak: Haberler.com
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumsuz:

Çok güzel uyunur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu

Fotoğraf çekerken canından oldu
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı

Termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber

Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi