Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BEŞİKÇİOĞLU DAHİL 44 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 10 şüpheli hakkında adli kontrol istenirken, 1 zanlının ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.