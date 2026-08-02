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Ermenistan'da Paşinyan yeniden başbakan oldu

Ermenistan'da Paşinyan yeniden başbakan oldu
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Ermenistan'da yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun başlamasıyla hükümetin istifasını sunmasının ardından Nikol Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı.

Ermenistan'da yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun başlamasıyla hükümetin istifasını sunmasının ardından Nikol Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı.

HÜKÜMETİYLE BİRLİKTE BUGÜN İSTİFA ETMİŞTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün sanal medya hesabından yaptığı canlı yayında, hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Paşinyan, Ulusal Meclis'in 9'uncu döneminin ilk oturumunun başladığını, Ermenistan Anayasası'nın ilgili maddesi uyarınca hükümetin, Ulusal Meclis'in ilk oturumunun yapıldığı gün Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a istifasını sunduğunu belirtti.

Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Haçaturyan'ın hükümetin istifasını kabul edeceğini söyleyen Paşinyan, yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümet üyelerinin görevlerini sürdüreceğini, yeni seçilen Ulusal Meclis'in görev süresinin başlamasının ardından parlamentodaki çoğunluğun aday gösterdiği kişinin başbakan olarak atanacağını kaydetti.

PAŞİNYAN YENİDEN ATANDI

Paşinyan, parlamento çoğunluğunun, bugün başbakan adayını sunacağını vurgulayarak, daha sonra atamanın yapılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamede hükümetin istifasının kabul edildiği aktarıldı. Yayımlanan bir diğer kararnamede ise Paşinyan'ın yeniden başbakan olarak atandığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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