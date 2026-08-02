Haberler

Aranan şüpheli kaçmak isterken merdivenden düşerek yaralandı

Aranan şüpheli kaçmak isterken merdivenden düşerek yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şüpheliyi yakalamak için polis özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şüpheliyi yakalamak için polis özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayınca kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gebze Akse Mahallesi, Veysel Karani Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Polis ekipleri tarafından aranan ve sitenin yöneticisi olan S.A'yı yakalamak için polis özel harekat ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Binanın 7'inci katında bulunan şüpheli yakalanacağını anlayınca kaçmak isterken, merdivenlerden düşerek yaralandı. Şüpheli S.A. olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistlere sunulan hizmet olay oldu
Bennu Gerede'nin boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı

Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı şey bakın ne çıktı
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı

Ülkeyi kan gölüne çeviren saldırı! Karakolun önünde kendini patlattı
Kumbağ’da tehlikeli inat: Jandarma dakikalarca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı iç çamaşırıyla geldi, jandarmaya ecel terleri döktürdü
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor