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Çanakkale Bayramiç'teki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale Bayramiç'teki yangın kontrol altına alındı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyü mevkisinde öğleden sonra çıkan yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(ÇANAKKALE) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyü mevkisinde öğleden sonra çıkan yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çanakkale Valiliği, Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyü mevkisinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada,  Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyü mevkisinde saat 15.56'da meydana gelen orman yangınının saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Yangının kontrol altına alınmasında özveriyle görev yapan başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, gönüllülerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı hassasiyet göstermeleri, açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları önemle rica olunur" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da "Çanakkale Bayramiç'te orman dışı alanda meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: ANKA
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