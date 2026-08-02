Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet, seyahat ettikleri uçakta rahatsızlanan kadın yolcunun yardımına koştu. Hastayı bizzat teselli eden Bakan Memişoğlu’nun talimatıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yolcunun tansiyonunu ölçtü.

Uçuş esnasında aniden fenalaşan kadın yolcu için kabin ekibi yardım çağrısında bulundu. Aynı uçakta bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, duruma anında müdahale ederek heyetiyle birlikte yolcunun yanına gitti.

YANINDAN AYRILMADI

Görüntülere de yansıyan olayda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu fenalaşan kadın yolcuya "Geçmiş olsun" diyerek yakından ilgilendi ve kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Bakan Memişoğlu'nun koordinesinde gerçekleşen müdahalede, hastanın durumu anbean kontrol altında tutuldu.

GENEL MÜDÜR DEMİRKOL TANSİYONUNU ÖLÇTÜ

Bakan Memişoğlu’nun yönlendirmesiyle harekete geçen Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, steteskop ve tansiyon aletini takarak uzatılan yolcunun ilk muayenesini yaptı ve tansiyonunu ölçtü.

Kabin ekibiyle koordineli bir şekilde gerçekleştirilen hızlı müdahale sayesinde rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi. Bakan Memişoğlu ve ekibinin gökyüzündeki bu örnek davranışı, uçaktaki diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı.