Apple, M3 iMac'i tanıttı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Apple, bugün gerçekleştirdiği Scary Fast etkinliğinde M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerin yanı sıra yeni iMac modelini tanıttı. İşte M3 iMac teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı…

M3 iMac özellikleri ve Türkiye fiyatı

Apple, yeni iMac modelinin 24 inç ekran ile geleceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yeni iMac, M1 işlemcili selefine kıyasla 2 kat daha hızlı olacak. Intel tabanlı iMac'ten yükseltme yapacaklar için yeni iMac'in en popüler 27 inç modellerden 2,5 kata kadar, 27 inçlik modellerden ise 4 kat daha hızlı olduğunu belirtelim.

8 çekirdekli CPU, 10 çekirdeğe kadar GPU ve 24 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunan M3 işlemci, iMac performaısını ciddi oranda artıracak. Kullanıcılar, günlük üretkenlik uygulamalarında çoklu görev yapmaktan, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları düzenlemek veya birden fazla 4K video akışı gibi yaratıcı tutkuları keşfetmeye kadar yaptıkları her işlemde M3'ün gücünü hissedecek.

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M3'ün yeni nesil GPU'suna sahip iMac, donanım hızlandırmalı ağ gölgelendirmeyi (Mesh Shading) ve ışın izlemeyi (Ray Tracing) destekleyerek daha gerçekçi oyun deneyimi için daha doğru aydınlatma, yansımalar ve gölgeler sağlayacak. 16 çekirdekli Neural Engine ve en yeni medya motoruyla iMac, aynı zamanda olağanüstü makine öğrenimi ve video performansı da sunacak.

Aynı zamanda 11,3 milyon piksel ve bir milyarın üzerinde renk içeren geniş bir 4,5K Retina ekrana sahip. Bununla birlikte Apple, M3 iMac'in en iyi kameraya sahip all-in-one cihazı olduğunu iddia ediyor.

Apple'ın Donanım Mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus, "M3 çip ile iMac'in performansına büyük bir katkı sağlamaktan heyecan duyuyoruz. Milyonlarca kullanıcı, çarpıcı tasarımı ve tüm favori uygulamalarıyla birlikte dağıtıp işlerini halletmeleri için mükemmel boyutta olan geniş 24 inç, 4,5K Retina ekranı nedeniyle iMac'i kesinlikle seviyor. ve artık M3, ister çoklu görev yapmak, ister büyüleyici görüntüler ve videolar oluşturmak, bir iş planı üzerinde çalışmak veya en sevdikleri oyunları oynamak olsun, kullanıcıların yaptığı her şeye daha da fazla hız getiriyor." ifadelerine yer verdi.

Apple, müşterilerin yeni iMac'i bugünden itibaren sipariş edebileceğini duyurdu. M3 iMac stoklara ülkemizde 10 Kasım günü girecek.

Yeni iMac, ülkemizde 49.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Cihazın en üst konfigürasyona sahip 24 GB RAM, 2 TB bellekli versiyonu ise 99.919 TL fiyat etiketine sahip olacak.

M3 iMac teknik özellikleri

İşlemci: Apple M3 işlemci, 3nm, 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdeğe kadar GPU

Ekran: 11,3 milyon piksel ve bir milyarın üzerinde renk içeren geniş 24 inç 4,5K Retina ekran

RAM ve depolama: 8 GB/ 16 GB/ 24 GB RAM, 512 GB/ 1 TB/ 2 TB depolama

Bağlantı özellikleri: 2 adet Thunderbolt/USB 4 bağlantı noktası, 2 adet USB 3 bağlantı noktası

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