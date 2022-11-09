Apollo 11 Astronotları'nın 1969 yılında Anıtkabir'i ziyaret etmelerinin, Arsev Eraslan'ın yazdığı programa dayandığı iddiası

Sosyal medyada Ay'a ilk kez ayak basan Apollo 11 astronotları Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'in 20 Ekim 1969 tarihinde Anıtkabir'i ziyaret etme sebeplerinin Apollo 11 projesine katkı sunmaka için Prof. Dr. Arsev Eraslan'ın babası Necdet Eraslan'ı Atatürk'ün yurt dışına eğitim için göndermesine dayandığı iddia edildi.

İddiaye göre Apollo 11 astronotların dünyaya dönüşünden sonra Ankara'ya geldikleri ve Anıtkabir'i ziyaret ettikleri ve Atatürk'ün huzuruna gelmelerinin sebebi, Atatürk'ün eğitim için yurt dışına gönderdiği uçak mühendisi Necdet Eraslan'ın oğlu Arsev Eraslan'ın yazdığı manüel yazılım programının dünayaya dönüşlerine olanak sağladığı ileri sürüldü.

"YAZILIM SAYESİNDE DÜNYAYA DÖNEBİLDİLER"

Paylaşımda konuşmacının "Apollo 11 Ay'a indikten sonra Apollo 11'in örümceği Ay'a indikten sonra Neil Armstrong Ay'a ilk ayak bastıktan sonra Dünya'ya geri dönüyorlar. Buzz Aldrin ve diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte 3 kişilerdi. Dünya'ya döndükten sonra çok özel bir seyahat yapıyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. İlk gezdikleri ilk gittikleri ülkelerden biridir Türkiye. 1969 yılında. Armstron Aldrin Collins. Seyahat dönüşü özel bir uçakla Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret ediyorlar ve Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunuyorlar. Enteresan şey ne biliyor musunuz? Ben hakikaten yıllarca merak ettim. Neden Türkiye'ye bu kadar önem verdiler. Çok sevdiğim arkadaşın Türkiye'nin ünlü DJ'lerinden David Şaboy bunun yanıtını verdi. Ben bilmiyordum açıkçası. Çok da ilginç bir yanıtı var. Gerçekten çok ama çok ilginç bir yanıtı Atatürk'ün huzuruna gelmelerinin sebebi. Aslında Atatürk'ün eğitim için yurt dışına gönderdiği bir Türk, ilk Türk hatta uçak mühendisi Necdet Eraslan'ın oğlu Arsev Eraslan'ın yazdığı manüel yazılım programıydı. Uzay organizasyonu için yazılmıştı. Eğer bu program olmasaydı Apollo 11'in bilgisayarı bozulduğu zaman Ay'dan Dünya'ya geri dönemeyeceklerdi. Sadece ve sadece Arsev Eraslan'ın yazdığı bu program sayesinde Dünya'ya dönebilmişlerdi ve onlar da teşekkür etmek için Ata'nın huzuruna gelmişler." sözler, sosyal medyada hızla paylaşıldı.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR DURUM DEĞİL

Ancak resmi kayıtlarda Ay'a ilk kez ayak basan Apollo 11 ekibinin o tarihlerde dünya turuna çıktığı ve bu gezi kapsamında Türkiye'ye geldiği bilgisi yer alıyor. Yani Apollo 11'in Anıtkabir ziyareti iddia edildiği gibi Türkiye'ye özgü bir durum değil.

ZİYARET DETAYLARINDA BÖYLE BİR BİLGİ YER ALMIYOR

"Dünya İyi Niyet Turu" (The World Goodwill Tour) olarak adlandırılan 29 Eylül 1969 tarihinde başlayan ziyaret programı kapsamında 20-22 Ekim 1969 tarihlerinde Türkiye'de bulunan Apollo 11 ekibi ve beraberlerindeki heyet, 20 Ekim 1969 tarihinde Anıtkabir'i ziyaret etmişti. 1969 senesinde gerçekleştirilen bu diplomatik ziyaret resmî programa sahip olduğu için Anıtkabir ziyaretini de içermekteydi. Ziyaret detaylarında böyle bir bilgi yer almıyor.

Malumatfuruş'ta yer alan haberde Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'in 1969 yılında ziyaret ettiği tüm ülkeleri gösteren harita ve Dünya turu programı ise şu şekildeydi:

Öte yandan Atatürk Arsev Eraslan'ın babası Necdet Eraslan'ı yurtdışına eğitime göndermiştir. Arsev Eraslan Atatürk vefat ettiğinde bir yaşındaydı.