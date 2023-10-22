Antalya BİLİMFEST: Türkiye'nin Önde Gelen Şirketlerinin Katıldığı Bilim Etkinliği

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi, teknoloji, uzay, otomobil ve daha birçok sektörden şirketlerin katıldığı Antalya BİLİMFEST'i ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ile birlikte geziyoruz. Videomuzu izleyerek etkinlik hakkında bilgi alabilirsiniz.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi, teknoloji, uzay, otomobil ve daha birçok sektörden şirketlerin katıldığı bilim etkinliği Antalya BİLİMFEST'e sizin için katıldık. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ile birlikte Antalya BİLİMFEST'i gezmek ve gelen şirketler hakkında bilgi almak için videomuzu izleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Antalya BİLİMFEST'i sizinle beraber geziyoruz! İşte o muhteşem etkinlik…

TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜMOSAN, TUSAŞ, TURKSAT, TUA gibi birçok şirketin katılımı ile gerçekleşen Antalya BİLİMFEST'i sizin için ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan anlatıyor. Antalya BİLİMFEST hakkında bilgi almak ve bu heyecana ortak olmak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli. İşte videomuz ve iyi seyirler…

Antalya BİLİMFEST, Türkiye'nin önde gelen bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olarak ilgi çekiyor. Festival, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜMOSAN, TUSAŞ, TURKSAT, Türkiye Uzay Ajansı gibi yerli ve milli teknoloji üreten kurumlarla, okullar ve çeşitli kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleşti. ShiftDelete.Net olarak bizler de bu heyecana ortak olduk.

Aynı zamanda birçok üniversite ve teknokent de festivale önemli bir destek sunuyor. Bu etkinlik, bilimsel atölyeler, bilim gösterileri ve yeni teknoloji ürünleri sergilenmesine olanak tanıyor. Katılımcı sayısı oldukça geniş ki 220'den fazla firma ve kurum festivalde yer alıyor. Ayrıca, BİLİMFEST Proje Yarışması, bilimsel projelerin gelişimine katkı sağlayarak geleceğin bilim insanlarını belirliyor.

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Savunma sanayi ürünleri de festivalin önemli bir parçasını oluşturdu. T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopteri gibi askeri teknoloji ürünleri sergilendi. Bu, savunma sanayi alanındaki son gelişmeleri ve yerli üretim kapasitesini vurguluyor.

Öte yandan festivalin önemli isimlerin katılımı da göz ardı edilemez. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım gibi devlet yetkilileri, festivalde yer aldı.

Antalya Bilim Merkezi ise bilim ve teknolojiye ilgi duyan her yaş grubundan insanları buluşturan bir kurum. Bu merkez, bilimi anlaşılır ve ulaşılabilir kılmak amacıyla çalışıyor. Öğrencilere bilimsel merakı aşılamayı ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye odaklı. Merkez, Kepez Belediyesi ile TUBİTAK iş birliğiyle 2021 yılında kuruldu. Endüstriyel dönüşümün bir parçası olarak inşa edilen merkez, Antalya'nın bilim merkezi olarak önemli bir rol üstlenir ve bölgenin farkındalığını artırıyor.