Teknolojinin gelişmesiyle ceplerimizdeki akıllı telefonlar da gelişimini sürdürüyor. Android telefonlarda bulunan deprem uyarı sistemi de gelişen teknolojiyle yapılan özelliklerden bir tanesi. Hayati derecede önemli olan bu özellik, Türkiye gibi deprem riski olan ülkeler için oldukça önemli. Peki Android'de deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?

Teknolojinin gelişmesiyle ceplerimizdeki akıllı telefonlar da gelişimini sürdürüyor. Android telefonlarda bulunan deprem uyarı sistemi de gelişen teknolojiyle yapılan özelliklerden bir tanesi. Hayati derecede önemli olan bu özellik, Türkiye gibi deprem riski olan ülkeler için oldukça önemli. Peki Android'de deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?

Deprem uyarı sistemi nedir?

Teknoloji devi Google'ın Android telefonlar için geliştirdiği deprem uyarı sistemi, dünya genelindeki depremleri algılayarak kullanıcılarına bildiren ücretsiz bir hizmettir. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye de gelen özellik, sadece bir yıl içerisinde oluşan birçok depremi saniyeler kala kullanıcılarına bildirmeyi başardı.

5 Ocak 2022 tarihinde Antalya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremi haber veren sistem, depreme saniyeler kala kullanıcılarını bilgilendirerek birçok can kaybını önledi.

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3 milyardan fazla Android cihazda bulunan ivmeölçer donanımı sayesinde sarsıntı algılanıyor ve bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiliyor. Google, deprem uyarı sisteminin her sarsıntıyı algılanabileceği konusunda bir garanti vermiyor ve depreme yakınlığınıza göre bildirim alıyorsunuz. Bu sebepten ötürü konumunuz sürekli açık kalmalı.

Deprem uyarı sistemi 2020 yılının başlarında kullanıma sunuldu. İlk başlarda yalnızca ABD'de hizmet veren özellik, kısa süre içerisinde Türkiye, Yunanistan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi birçok ülkeye yayıldı.

Android deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?

Android'de deprem uyarı sistemini aktif etmek için konum özelliğinizin sürekli açık olması ve kablosuz bağlantı desteğinin olması gerekiyor.

Öncelikle telefonunuzun "Ayarlar" uygulamasına giriş yapın.

"Konum >Deprem uyarıları" yolunu takip edin.

Deprem uyarıları seçeneğini aktif edin.

Bu adımlarla birlikte deprem uyarı sistemini aktif edebilirsiniz. Söz konusu deprem uyarıları, konum ayarları kısmında gözükmüyorsa, maalesef cihazınız desteklemiyor demektir. Konumunuzda veya yakınlarında oluşan depremlerin uyarı bildirimlerini alamayabilirsiniz. Bazen gelen uyarıyı depremden sonra da alabilirsiniz.

Deprem algılama sistemi nasıl çalışıyor?

Google tarafından paylaşılan bilgilere göre, cihazlardaki ivmeölçerler sayesinde tüm veriler toplanıyor, işleniyor ve gerekirse sarsıntı konumuna yakın kullanıcılara uyarı gönderiliyor. Ayrıca yalnızca sabit duran cihazlardan veri alınırken, böylece yanlış bilgi önleniyor.

Peki sizler Android deprem uyarı sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hayat kurtaran bir özellik mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.