Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Çığır açıcı bir görev

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay mekiğinin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Böylelikle Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı. Tarihi misyon dünya basınında da geniş yer buldu.

"ÇIĞIR AÇICI BİR GÖREV"

Alman DW "Türkiye'nin ilk astronotu özel uçuşla ISS'ye gitti" başlıklı haberinde "Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı oldu" dedi. CNN fırlatmayı "çığır açıcı bir görev" olarak tanımladı. Haberde "SpaceX roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Gemide, aralarında Türkiye'den uzaya giden ilk kişinin de bulunduğu bir grup Avrupalı ??astronot bulunuyor" denildi.

"TAMAMI AVRUPA'DAN OLUŞAN İLK MÜRETTEBAT"

İngiliz Daily Mail, "Türkiye'nin ilk astronotu da dahil olmak üzere tamamı Avrupalı ??bir mürettebat, Perşembe günü SpaceX roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla yolculuğa çıktı" dedi. AP bu gelişmeyi "SpaceX, İsveçli ve İtalyanlarla birlikte Türkiye'nin ilk astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattı" başlığı ile aboneleri ile paylaştı. Space.com 'Ax-3, Axiom Space'in, aralarında Türkiye'nin ilk astronotunun da bulunduğu, tamamı Avrupa'dan oluşan ilk mürettebatını taşıyor' dedi.

"GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

Alman Stern "İlk Türk astronotu taşıyan roket ISS'ye fırlatıldı" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde "Gemide Türk Hava Kuvvetleri pilotu Alper Gezeravci'nin yanı sıra İsveçli astronot Marcus Wandt, İtalyan Walter Villadei ve ABD'li İspanyol Michael Lopez-Alegria da bulunuyor. Cumartesi günü ISS'ye ulaşmaları planlanıyor" denildi. New York Times "Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak ülkesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı umuyor" dedi.

"ESKİ SAVAŞ PİLOTU ÜLKESİNDEN UZAYA ÇIKAN İLK KİŞİ OLDU"

Amerikalı ABC News "Türk Hava Yolları'nın eski savaş pilotu Alper Gezeravcı, ülkesinden uzaya çıkan ilk kişi oldu" dedi. India Today haberinde şu ifadelere yer verdi; "Türkiye'nin ilk astronotu ve Avrupa'yı temsil eden üç mürettebat üyesini taşıyan roket, tamamı özel sektör tarafından yürütülen bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere Perşembe günü Florida'dan fırlatıldı."

"30'DAN FAZLA BİLİMSEL DENEY GERÇEKLEŞTİRECEK"

İsrail merkezli Jerusalem Post "Türkiye'nin ilk astronotunu içeren mürettebat uzay istasyonuna uçtu" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Fransız Le Monde "Türkiye'nin ilk astronotu bir İsveçli ve İtalyan ile birlikte 18 Ocak Perşembe günü SpaceX Falcon roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı" dedi. Us News Axiom-3 misyonu kapsamında 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştirileceğini yazdı.