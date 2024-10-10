Üye Girişi
Haberler

Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Şanlıurfa Viranşehir'de şarj sırasındayken alev alev yanmaya başlamıştı. Yetkililer yangının bataryadan kaynaklanmadığını ve detaylı inceleme başlatıldığını açıklarken gerçek kısa sürede anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) otomobil, Şanlıurfa Viranşehir'de şarj sırasındayken alev alev yanmaya başlamıştı. Görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Togg yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığı belirtilmişti.

TOGG'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yaşanan olayın ardından Togg tarafından yapılan açıklamada "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

"YANGININ BATARYADAN KAYNAKLANMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer almıştı.

Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Togg'un T10X modeli yangın yüzünden hurda yığınına dönerken yapılan incelemede aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Viranşehir Teknoloji Şanlıurfa Otomobil İnceleme Türkiye Güncel TOGG

İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı

Lübnan'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim var

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun yanıtı hayli net

 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf açıklaması geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milton Kasırgası ölen var mı, kaç kişi öldü? (Amerika) Milton Kasırgası son durum ne? 11 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 11 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! İsrail Fransa kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İsrail Fransa özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Keçiborlu Belediye Spor Tarsus İdman Yurdu CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Keçiborlu Belediye Spor Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman? Anamur Belediyespor Ereğli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Anamur Belediyespor Ereğli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Homurlu 1951 Spor Eskişehir CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Homurlu 1951 Spor Eskişehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fuzul Ömeranlı Manavgat Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Fuzul Ömeranlı Manavgat Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2 Eylül Spor Kumluca Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi 2 Eylül Spor Kumluca Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Osmanlı 1453 Mezitli 33 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Osmanlı 1453 Mezitli 33 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kaş Kınık Spor Akşehir Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Kaş Kınık Spor Akşehir Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç Erşan Kuneri FULL HD izle! Tek parça Erşan Kuneri 2 izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.