Tekirdağ kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Tekirdağ kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Tekirdağ oldu. Peki, Tekirdağ kurban kesim yerleri nerededir? Tekirdağ kurban satış noktaları belli oldu mu? Tekirdağ kurbanlık kesim bölgeleri! Tekirdağ'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Tekirdağ kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Tekirdağ kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Tekirdağ kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Tekirdağ kurbanlık kesim yerleri 2021! Tekirdağ kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

TEKİRDAĞ KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Tekirdağ kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

YENİCE MAHALLESİ KESİM ALANI - YENİCE MAHALLESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇORLU MEZBAHASI - HIDIRAĞA MH. - 02826511615

MEHMET AKSAZ ÇİFTLİĞİ KURBAN KESİM YERİERİ - GAİZOSMANPAŞA MAH. ÇERKEZKÖY - 0282 726 50 77

MUSTAFA DEMİR KURBAN KESİM YERİ - BAĞLIK MAH. ÇERKEZKÖY - 0282 726 50 77

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ MEZBAHASI - FEVZİPAŞA MAH. HAYRİ BATUR CAD. NO:9 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - 0282 726 50 77

HASAN TOPRAK ÇİFTLİĞİ KESİM YERİ - BAĞLIK MAH. ÇERKEZKÖY - 0282 726 50 77

ALİ BOZDAĞ KURBAN KESİM YERİ - ÇERKEZKÖY - 0282 726 50 77

İLKER DİL KURBAN KESİM YERİ ÇERKEZKÖY - ÇERKEZKÖY - 0282 726 50 77

MUSTAFA DEMİR KURBAN KESİM YERİ - KIZILPINAR ÇERKEZKÖY - 0282 726 50 77

UĞUR SOYDAN KURBAN KESİM YERİ - ÇERKEZKÖY - 0282 726 50 77

AHMET SATAR KURBAN KESİM YERİ - ÇERKEZKÖY - 0282 726 50 77

ADİL AKKARDEŞLER ÇİFTLİĞİ KURBAN KESİM YERİ - ÇERKEZKÖY - 0282 726 50 77

EFDAL DEMİR ÇİFTLİĞİ KURBAN KESİM YERİ - MEVLANA MAH. ÇERKEZKÖY - 0282 726 50 77

MEHMET FATİH AK ÇİFTLİĞİ KURBAN KESİM YERİ - İSTASYON MAH. ÇERKEZKÖY - 0282 726 50 77

HAYRABOLU KURBAN KESİM YERİ - ALPULLU YOLU ÜZERİNDEKİ BELEDİYE MEZBAHASI (ÖZ MAHİROĞLU) - 5359460948

TEKİRDAĞ MALKARA BELEDİYE MEZBAHANESİ - GAZİBEY MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ NO:97 MALKARA - 0828 4271219 - 0282 427 1450

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALKARA ET KOMBİNA TESİSİ - ÇAVUŞKÖY MAHALLESİ/MALKARA/TEKİRDAĞ - 08504593364

VAKIFİĞDEMİR MAHALLESİ MEZBAHASI - VAKİFİĞDEMİR MAHALLESİ/MALKARA/TEKİRDAĞ - 05423420747

KURBAN KESİM YERİ - AYASPAŞA MAHALLESİ DEPO CADDESİ KÜÇÜKYONCALI YOLU GİRİŞİ - 0282 768 10 55

KURBAN KESİM YERİ - AYASPAŞA MAHALLESİ FABRİKA CADDESİ (SOĞUKSU MEVKİİ) KÜÇÜKYONCALI YOLU ÜZERİ - 0282 768 10 55

KURBAN KESİM YERİ - AYASPAŞA MAHALLESİ FABRİKA CADDESİ (SOĞUKSU MEVKİİ) KÜÇÜKYONCALI YOLU ÜZERİ - 0282 768 10 55

KURBAN KESİM YERİ BÜYÜKŞEHİR MEZBAHANESİ - İSTİKLAL MAHALLESİ GELİBOLU YOLU ÜZERİ ŞARKÖY - 0(282) 518 88 50

KURBAN KESİM YERİ BÜYÜKŞEHİR MEZBAHANESİ, - İSTİKLAL MAHALLESİ GELİBOLU YOLU ÜZERİ ŞARKÖY - 0282 51811 20

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESİ MEZBAHANESİ - BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, KALE ARKASI SOKAK, (1137 PARSEL) MARMARAEREĞLİSİ/ TEKİRDAĞ - TEL: 0282 613 11 65 FAKS: 0282 613 33 15

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ KESİM YERİ - YENİÇİFTLİK MAHALLESİ, YARI KAPALI HALK PAZARI (9419 PARSEL) MARMARAEREĞLİSİ TEKİRDAĞ - TEL: 0282 644 17 10 FAKS: 0282 644 17 09

SULTANKÖY MAHALLESİ KESİM YERİ - SULTANKÖY MAHALLESİ, BİBERLİ CADDESİ (61 ADA, 1 PARSEL) MARMARAEREĞLİSİ TEKİRDAĞ - TEL: 0282 633 76 46 FAKS:0282 633 78 38

VELİMEŞE MAH. KURBAN KESİM YERİ - VELİMEŞE MAH. ESKİ VELİMEŞE MEZBAHASI - 0282 6555522

ULAŞ MAH. KURBAN KESİM YERİ - ULAŞ MAH. BELEDİYE GARAJI ULAŞ/ERGENE - 0282 6555522

AHİMEHMET MH. KURBAN KESİM YERİ MUHTARLIK - AHIMEHMET MH. ESKİ KÖY GARAJI ERGENE - 0532 676 4179

SAĞLIK MAHALLESİ - SAĞLIK MAHALLESİ 1162 PARSEL ERGENE/ TEKİRDAĞ - 0282 6861546

KAPAKLI BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ - ATATÜRK MAHALLESİ KARŞIYAKA CADDESİ ( 2096 ADA 1-2-3-4-5 PARSEL ) - 05339641486

OSMAN KAYI - ZAFER MAH. EGEMENLİK SOK NO:6 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0545 328 7380

İBRAHİM ERİŞ - KARADENİZ MAH. ÖZVATAN SK NO:2 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0532 524 9403

HALİL URCAN - BIYIKALİ MAH. SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0537 261 87 44

AYŞE BAYRAK - HACI KÖY MAH. SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0535 419 9767

RECEP URCAN - BIYIKALİ MAH. SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0532 772 66 62

NURETTİN YİĞİT - NAİP MAH SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0533 331 04 76

HÜSEYİN ÇALIŞKAN - KARADENİZ MAH İPEKCİLER SOK - 0544 262 0468

CELAL ÇALIŞKAN - ORTACA MAH SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0534 688 9252

RECEP URACAN - BIYIKALİ MAH. - 0532 772 66 62

ALİ KARADUMAN - KARADENİZ MAH. SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0530 500 2679

FİKRET SEVER - SEMETLİ MAH SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0535 586 4699

SALİH ASLANTAŞ - SEMETLİ MAH. SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0545 394 5721

TEKİN ULUKAYA - NAİP MAH. SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0532 637 0745

AHMET HEYCAN - FERHADANLI MAH SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0541 778 33 32

BAYRAM KAYAR - IŞIKLAR MAH SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0542 571 99 84

HASAN ABİŞ - KARADENİZ MAH. GİRESUN SOK NO:7 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0532 717 09 03

HİDAYET DURMAZ - BIYIKALİ MAH. SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0532 696 9550

MÜJDAT DAĞLI - KARACAKILAVUZ MAH SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0536 704 0260

MEHMET KARATAY - BIYIKALİ MAH. SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0506 721 5721

İLYAS SAVAR - BIYIK ALİ MAH CINAR SOK NO: 50 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0532 602 5204

ŞÜKRÜ SEVER - KARAHİSARLI MAH. SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0532 500 4968- 0537 625 11 18

BAYRAM ACAR - KARADENİZ MAH. DUMANSIZ HAVA SAHASI SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0530 131 8265

MEHMET MOZAKOĞLU - YAĞCI MAH SÜLEYMANPAŞ/ TEKİRDAĞ - 0536 579 8206

HÜSEYİN BİLECEN - MURAT CAD. ZAFER MAH. BALHASANLAR SOK SULEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ - 0532 383 3964

ABDUL SELAM AĞYÜREK - KÖSEİLYAS MAH. ALTIN AĞYÜREK BESİ ÇİFTLİĞİ - 0533 038 9568

FARUK SİRKECİ - KARACAKILAVUZ MAH. SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0532 661 6889

ABDUL SELAM AĞYÜREK - FEHADANLI MAH. SÜLEYAMANPAŞA TEKİRDAĞ - 0538 722 9757

MEHMET KATIRCI - YAGCI MAH. KATIRCI CİFTLİĞİ - 0532 352 7828

ÇOŞKUN TUFAN - NAİP MAHALLESİ SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ - 0541 474 9851

SEYİT KESKİN - KAYI MAHALLESİ SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ - 0542 597 66 70

NAİM SARICA - IŞIKLAR MAHALLESİ SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ - 0542 478 02 98

MUSTAFA KAYA - NAİP MAHALLESİ SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ - 0535 633 0767

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - KARADENİZ MAHALLESİ BELEDİYE KESİM YERİ SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ - 0850 450 59 59

KADİR MUTLU - OSMANLI MAH. SÜLEYMANPAŞA/ TEKİRDAĞ - 0546 551 5101

ALİ BUYRUL - FERHADANLI MAH. SÜLEYMANPAŞA/ TEKİRDAĞ - 0542 556 2389

HALİL ŞEN - YAĞCI MAH. SÜLEYMANPAŞA/ TEKİRDAĞ - 0542 216 6664

ADNAN ARSU - MALAKARA ASFALTI 5. KM SERİNOĞULLARI TESİSİ ARKASI SÜLEYMANPAŞA/ TEKİRDAĞ - 0532 282 0011

HASAN ABİŞ - KARADENİZ MAH. GİRESUN SOK. NO:7 SÜLEYMANPAŞA/ TEKİRDAĞ - 0532 717 0903

EMRE ÇOBAN - YAĞCI MAH. KOŞUYOLU CAD. NO:14 SÜLEYMANPAŞA/ TEKİRDAĞ - 0541 245 4849

MURAT DERVİŞ - KÖSEİLYAS MAH. SÜLEYMANPAŞA/ TEKİRDAĞ - 0539 624 8795

BİRKAN HACIOĞLU - GAZİOĞLU MAH. SÜLEYMANPAŞA/ TEKİRDAĞ - 0542 660 9994

MEHMET ÇAKIR - BIYIKALİ MAHALLESİ SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ - 0535 615 07 06

BERKANT YORULMAZ - KÖSEİLYAS MAH. SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ - 0542 351 5951

RECEP LALE - HÜRİYET MAH. BAĞLAR YURDU CAD. BO:57 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ - 0532 311 0374

ZEKİ ÜNAL - KÖSEİLYAS MAHALLESİ SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ - 0532 796 47 62

MEHMET KANARYA - NUSRATLI MAH. İSMET İNÖNÜ BULVARI NO: 111/2 SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ - 0543 962 58 28

FATİH KAYI - KAYI MAH. SÜLEYMANPAŞ/TEKİRDAĞ - 0543 714 5959

HİKMET MUTLU - ESKİ ÇÖPLÜK MEVKİİ SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ - 0542 685 62 17

MUSTAFA ÖZCAN - SELCUK MAH. SÜLEYMANPAŞA/ TEKİRDAĞ - 0541 815 2103

TEKİN ULUKAYA - NAİP MAH. SÜLEYMANPAŞA/ TEKİRDAĞ - 0532 637 0745

HİLMİ ARSLAN - BIYIKALİ MAHALLESİ SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ - 0535 880 43 45

BAYRAM KAYAR - IŞIKLAR MAH. SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ - 0542 571 99 84

HİDAYET DURMAZ - BIYIKALİ MAH. SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ - 0532 696 9550- 0507 579 3144

HASAN VURAL - BANARLI MAH. SÜLEYMANPAŞA/ TEKİRDAĞ - 0543 359 6324

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

TEKİRDAĞ KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

ÇORLU BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - HIDIRAĞA MAHALLESİ AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇORLU MEZBAHASI YANI - 0

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ - BAĞLIK MAH. PINARCA YOLU ÜZERİ ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ - 0282 726 50 77

HAYRABOLU KURBAN SATIŞ YERİ - TEKİDAĞ CADDESİ KAMYON GARAJI YANI HAYVAN PAZARI - 2823151049

PAŞAKÖY YOLU - ERENLER SEMTİ AHMET PAŞA KÖY YOLU SU DEPOSU YANI/MALKARA - 0828 4271219 - 0282 427 1450

MALKARA BELEDİYESİ ESKİ MEZBAHANE YANI - GAZİBEY MAHALLESİ BELEDİYE ESKİ MEZBAHANE YANI/MALKARA/TEKİRDAĞ - 0282 427 1033

MALKARA BELEDİYESİ ESKİ MEZBAHANE YANI - GAZİBEY MAHALLESİ BELEDİYE ESKİ MEZBAHANE YANI/MALKARA/TEKİRDAĞ - 02824271033

İNANLI ÇEŞMESİ - İNANLI MAHALLESİ YOLU 2. KM - 0282 361 23 13 0282 361 20 50

KURBAN SATIŞ YERİ - AYASPAŞA MAHALLESİ DEPO CADDESİ KÜÇÜKYONCALI YOLU GİRİŞİ - 0282 768 10 55

KURBAN SATIŞ YERİ - AYASPAŞA MAHALLESİ DEPO CADDESİ KÜÇÜKYONCALI YOLU GİRİŞİ - 0282 768 10 55

KURBAN SATIŞ YERİ - AYASPAŞA MAHALLESİ DEPO CADDESİ KÜÇÜKYONCALI YOLU GİRİŞİ - 0282 768 10 55

KURBAN ŞATIŞ YERİ - İSTİKLAL MAHALLESİ GELİBOLU YOLU ÜZERİ BENZİN İSTASYONU KARŞISI ŞARKÖY - 0282 51811 20

KURBAN SATIŞ YERİ - İSTİKLAL MAHALLESİ GELİBOLU YOLU ÜZERİ BENZİN İSTASYONU KARŞISI ŞARKÖY - 0(282) 518 10 21

LİMAN YOLU SATIŞ YERİ - BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, BELEDİYE GARAJ YANI (279 ADA, 3-4 PARSEL), MARMARAEREĞLİSİ TEKİRDAĞ - TEL: 0282 613 13 13 FAKS: 0282 613 11 13

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ SATIŞ YERİ - YENİÇİFTLİK MAHALLESİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ (738 ADA, 1 PARSEL) MARMARAEREĞLİSİ TEKİRDAĞ - TEL: 0282 644 17 10 FAKS: 0282 644 17 09

SULTANKÖY MAHALLESİ SATIŞ YERİ - SULTANKÖY MAHALLESİ, BİBERLİ CADDESİ (61 ADA, 1 PARSEL) MARMARAEREĞLİSİ TEKİRDAĞ - TEL: 0282 633 76 46 FAKS:0282 633 78 38

ERGENE BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ - SAĞLIK MAHALLESİ 1162 PARSEL ERGENE TEKİRDAĞ - 0282 6555522

KAPAKLI BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ - ATATÜRK MAHALLESİ KARŞIYAKA CADDESİ ( 2096 ADA 1-2-3-4-5 PARSEL ) - 05339641486

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ KURBAN ŞATIŞ YERİ - KARADENİZ MAHALLESİ MEYDANI SÜLEYMANPAŞA - TEKİRDAĞ - 0850 450 5959

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.