TDV gönüllüsü ünlüler Üsküp'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, ABD ulusal ligi NBA'de Türk basketbolunun temsilciliğini de yapmış milli basketbolcu Furkan Aldemir ile "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Melikşah Alp" karakterini canlandıran oyuncu Melikşah Özen, Türkiye Diyanet Vakfının...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, ABD ulusal ligi NBA'de Türk basketbolunun temsilciliğini de yapmış milli basketbolcu Furkan Aldemir ile "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Melikşah Alp" karakterini canlandıran oyuncu Melikşah Özen, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temalı 2021 Vekaletle Kurban Kesim Programı'nın gönüllüsü oldu.

Mustafa Paşa Camisi'ndeki bayram namazı programına katılan TDV gönüllüleri daha sonra kurbanların kesileceği alana geldi. Hayırsever vatandaşların bağışladığı kurbanların vekalet yoluyla kesilmesinin ardından belirlenen ihtiyaç sahiplerine payları dağıtıldı.

AA muhabirine konuşan Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Kuzey Makedonya'daki Müslümanlarla bayram sevinci yaşadıklarını anlattı. Kardeşlik vurgusu yapan Aydemir, "Allah Teala ayette, 'Sizin kestiğiniz kurbanlar, etler, kanlar bana ulaşmaz. Bana ulaşan sizin takvanızdır ve niyetinizdir.' diye buyuruyor. Biz de o niyetle ve o takvayla buraya geldik. Kardeşlerimizle gönül köprülerini tekrar kurmak ve onlarla beraber olmak için buradayız. 'İnne mel muminune ihvetun' (Müslümanlar ancak kardeştir) ayetinde olduğu gibi tekrar bir elin parmakları gibi olabilmek için geldik. Aslında kurban, et hepsi bahanedir. Biz onlarla bayramlaşmaya, onlarla beraber olmaya ve ümmet coğrafyasında birlikteliği tekrar tesis etmeye vesile olabilmek için geldik. Rabb'im, Türkiye'deki hayırseverlerden razı olsun. Koca kainata bir güneş nasıl yetiyorsa dünyadaki bütün mazlumlara da Türkiye yeter Allah'ın izniyle." dedi.

TDV'nin bu yılki Kurban Bayramı organizasyonunda yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Furkan Aldemir de Balkan topraklarında Kurban Bayramı'nı geçirmenin ve buradaki Müslümanlarla bayramlaşmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi. Balkan coğrafyasındaki Müslümanlarla tarihten gelen kardeşliğin daha da pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aldemir, "TDV, kardeşlerimizle aramızdaki bağı daha da kuvvetlendiriyor. Bayramlar ise bu yakınlaşmaya vesile oluyor. Allah halkımızın bağışlarını kabul etsin." diye konuştu.

Afrika'dan Uzak Doğu'ya tüm mazlum coğrafyalara Türkiye'nin her fırsatta elini uzattığına işaret eden Melikşah Özen şunları kaydetti:

"Bu yardımlaşma bizim tarihimiz boyunca süregelmiştir. Nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi görsek duysak elimizi uzatıyoruz. Türkiye çok büyük bir ülke. Geçmişinden aldığı yardımseverlik mirasını günümüzde de yaşatıyor. Bu nedenle vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bayram da her bayram olduğu gibi emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Allah onlardan razı olsun."

TDV Kurumsal İletişim Müdürü Yasin Dedeş, bu yıl Kurban Bayramı organizasyonuyla dünyada 77 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Afrika'dan Uzak Doğu'ya Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiklerini anlatan Dedeş, bu yıl Balkanlardaki 8 ülkede 6 bin 972 aileye kurban eti dağıtılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Serdar Alakuş