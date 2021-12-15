TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 6. maddesi üzerine söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, devletin kendisinin yapmayıp yaptırdığı işlere Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden 21 milyar lira, Sağlık Bakanlığı bütçesinden ise 22 milyar lira aktarılacağını belirtti.

Ataş, bu rakamın 17 bakanlığın 9'nun bütçesinden daha fazla olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin en az 25 yılı garanti ödemeleriyle ipotek altına alınmıştır. Üstelik garanti ödemelerine ayrılan 43 milyar lira dövize endeksli olduğu için dolar kuru 9 lira olduğu zaman hesaplanmıştır. Bugün bu miktar en az yüzde 50 daha fazladır." dedi.

Tarım kanununda yer alan 'tarımsal destekler GSYH'den yüzde 1'den az olamaz' hükmünün ihlal edildiğini vurgulayan Ataş, "Bu oran 2022'de yüzde 0,3'e düşürülmüştür. Bütçeden tarımsal desteklere ayrılan pay 25,8 milyar liradır. Halbuki çiftçiye verilmesi gereken destek asgari 78,8 milyar lira olmalıydı." diye konuştu.

Dursun Ataş, bu bütçenin üretici, emekçi ve çiftçinin bütçesi olmadığını savundu.

"Iğdır Türk dünyasına açılan kapı"

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, seçim bölgesi olan Iğdır'ın stratejik olarak dört ülkenin kesişim noktasında ve Türk dünyasına açılan kapı olduğunu söyledi.

İktidarın Iğdır'a yaptığı yatırımları anlatan Karadağ, Tuzluca depolama barajının tamamlanması halinde ekonomiye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Karadağ, Türk dünyası ülkelerinin bir araya gelmesi sonrasında birliğin önemli bir güç odağı oluşturacağını dile getirdi.

"Yoksulluk sınırı 10 bin lirayı geçti"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yoksulluk sınırının 10 bin lirayı geçtiğini anımsattı.

Hükümetin halk yararına bir bütçe hazırlamasının mümkün olmadığını ileri süren İlgezdi, "Milyonlar yoksulluğun pençesinde kıvranırken, gençlerden, kadınlardan işsizler ordusu oluşmuşken, emekçinin, emeklinin borcu gırtlağa dayanmışken, mutfaklar alev almış yanıyorken, içi bomboş bu bütçeyle büyümeyi, üretimi, yatırımı, istihdamı ve tasarrufu hedeflediğinizi iddia ediyorsunuz. İyi de Ekonomik kurtuluş savaşını Türkiye'yi katar katar satarak mı veriyorsunuz?" ifadesini kullandı.

İlgezdi, bütçenin emekten yana olmadığını iddia ederek, "Gençleri hangi geleceğe hazırlayacaksınız? Hazırlayamazsınız! 'Gençler yurt dışına gitmesin' demekle olmuyor! Onlar için istihdam politikaları uygulayacaksınız. Yapabilir misiniz? Siz yapamazsınız. Düne kadar seçim meydanlarında 'Bizim Hans'tan Corç'tan ne eksiğimiz var! Ahmet, Mehmet, Ayşe de öyle yaşayacak' diye caka satıyordunuz. Bugün, günde 6 kuruş ayırdığınız 84 milyon yurttaşımızı sağlıklı bir şekilde yaşatamazsınız." görüşünü paylaştı.

Şahsı adına söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise salgın nedeniyle dünyanın yaşadığı krizlere dikkati çekti.

Salgın sürecinin başarılı yönetildiğini belirten Bekle, "Dünyanın en gelişmiş ülkeleri birer birer sınıfta kalırken, başta sağlık politikalarımız olmak üzere geniş ve kapsamlı sosyal politika anlayışımız ile bu süreci en iyi şekilde yöneten ülkelerin başında geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Bekle, bu süreçte toplumun tüm kesimlerine yönelik politikalar uyguladıklarını anlatarak, kültür ve sanatı da desteklediklerini söyledi.

Hak temelli anlayış ile politikalarını inşa ettiklerini vurgulayan Bekle, "Birileri 'yiğidin hakkını yiğide verme' anlayışını çoktan unutmuşlar. Hayalleri bile bizim gerçeklerimize ulaşamayanların boş laflarına karşı icraatlarımızı hatırlatmak en güzel cevap olacaktır. Ümitsiz mektuplarla vesayet odaklarına el açanlar, 'helalleşme' maskesini kullanarak devletin memurunu, işadamlarını tehdit edenler, şehit yakınlarına ağız dolusu küfür edenler, 'geliyor, gelmekte olan' naraları atıyorlar. Kiminle nereye geliyorsunuz, kimlere mesaj gönderiyorsunuz bilmiyorum ama biz Cumhur ittifakı olarak 2024 bütçesini yapmaya namzet olanlardanız." dedi.

Roman atışması yaşandı

Bekle'nin konuşması sırasında, Bekle ile CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu arasında Roman vatandaşlara yapılan hizmetlere yönelik tartışma yaşandı.

Söz alan Purçu, Bekle'nin doğal gaz ve Atak helikopterinden bahsettiğini ancak Romanların ihtiyaçlarını konuşmadığını savundu.

İktidarın Roman mahallelerinden oy isteyemeyeceğini ileri süren Purçu, "Yüzünüz yok çünkü, Romanlara verdiğiniz tahribatı 200 sene düzeltemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Purçu, Romanların yoksulluğa gömüldüğünü iddia ederek, "Avrupa Komisyonu'ndan gelen 20 milyon avro nerede? İlerleme Raporu'na bir bakın, Avrupa Komisyonu uyardı sizi Roman Strateji Eylem Planı'nda hiçbir şey yapmadınız. Romanlar size hakkınızı verecek, sandıkta bir tane bile oy alamayacaksınız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklifin 6. maddesi kabul edildi.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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