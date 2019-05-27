TBMM Genel Kurulu toplandı

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, "Türkiye'de resmi olarak 'Dersim' ismiyle anılan bir vilayet yoktur ve olmayacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Tunceli Belediye Meclisinin belediye tabelalarında "Tunceli" yerine "Dersim" ibaresinin yazılması kararına ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, "Popülizme yenik düşerek, bazı çevrelere şirin gözükmek için geçmişi karıştırmaya çalışanların sonu geçmişte dedelerinin başına gelenden çok farklı olmayacaktır. Kendi hayal aleminde Türk Devletine başkaldırdığını düşünenlere er ya da geç devletin tunç eli tanıtılacaktır." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu konu kapsamında sessiz kalmasına şaşırdıklarını dile getiren Taytak, "CHP, seçimlerde ittifak yaptığı HDP'yi küstürmekten mi korkuyor? Neden sessiz kalıyorsunuz? Bunun cevabı bellidir. PKK'nın seçimlerde verdiği desteği kaybetmekten korktukları kesindir." diye konuştu.

Tunceli Belediye Meclisinin kararının yok hükmünde ve ayaklarının altında olduğunu, gereğinin de mutlaka yapılması gerektiğini belirten Taytak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de resmi olarak 'Dersim' ismiyle anılan bir vilayet yoktur ve olmayacaktır. Ne yapağız? Seçildi diyerek, komünist şarlatanlığa göz mü yumacağız? Hem Atatürk edebiyatı yapacaksınız hem de Tunceli'de il başkanınız Seyit Rıza'yı anma programı düzenleyecek. Bu nasıl bir siyaset şeklidir? Mustafa Kemal'in Tunceli dediğine kimse 'Dersim' diyemez. CHP, iki yüzlü siyaseti bir an önce bırakmalıdır."

Belediye başkanlığı makamının ve diğer tüm makamların, Türk Devletine meydan okuma makamı olmadığını dile getiren Taytak, "Millete şirin gözükmek için 'bedava buğday', 'organik nohut' diye yola çıkanlar, devletin vilayetinin ismini değiştiremeyeceklerdir." dedi.

'Dersim kararı' tartışması

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP'li Taytak'ın amacının doğrudan CHP'ye sataşmak ve provoke etmek olduğunu savundu.

Özel, "Terör örgütünün ismini anan birisi şunu bilmelidir; terörle mücadelenin altın kuralı terör örgütlerinin ismini ağza almamaktır. Sözde terör örgütü, sözde temsilcisi deriz ki onlarda olmayan bir gücü onlara vermiş olmayız. Bulunduğunuz siyasi partinin ana siyaset ekseni milliyetçilikken bir terör örgütünü ülkenin en büyük metropolünün seçim sonucunu belirleyebilecek güçte gösterirseniz o da sizin siyasetiniz. Gerçekten şaşırılacak bir şey." diye konuştu.

Özgür Özel, Tunceli'de geçmişte yaşananlara ilişkin araştırma önergeleri verdiklerini ve bunların iktidar partisi oyları ile reddedildiğini söyledi.

Özel, "Bugün, kendi seçim beyannamesinde emeklilikte yaşa takılanlar olup ona hayır oyu verenleri, af olup da unutanları, dün hakaret ettiklerine bugün rahatlıkla ittifak ettiklerini, T.C ve andımızda karşı kutuplarda olup da ittifakında sorun olmayanları gördükçe, bizi tutarlı siyasete davet edenlerden ibret almaktan başka bir şey bize kalmıyor." dedi.

"CHP, o netlikten son derece uzaktır"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Tunceli Belediye Meclisinin kararına ilişkin CHP'nin beyanda bulunmamasını hayretle karşıladıklarını söyledi.

Daha önce de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile TBMM Genel Kurulunda "asimilasyon tartışmasının" yaşandığını anımsatan Bülbül, "Bu, CHP'nin Seyit Rıza ile Mustafa Kemal Atatürk arasındaki seçimi konusundaki netlikle çözülebilecek bir meseledir. CHP o netlikten son derece uzaktır bugün. Bunu netleştirmekle alakalı yapacakları çalışmalar çok fazladır." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisi, tavrı ve onun ortaya koyduğu ilkelerle en ufak bir ters düşüşünün bugüne kadar olmadığını, bundan sonra da olmayacağını söyledi. Özel, "Eğer zamanında vaat ettiğiniz gibi ya da bugün elini tutup o gün topa tuttuklarınızın dediği gibi bazı yerleşim birimlerinin isimlerinin değişmesi olacaksa kanunla olacak. O olduğu gün, kim hangi tutumunda devam ediyor kim karışısında yer alıyor görürüz. CHP'nin Tuncelimiz ile de Dersim ile de hiçbir sorunu yoktur." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Bülbül ise eski CHP milletvekili Onur Öymen'in TBMM Genel Kurulu'nda "Dersim isyanıyla ilgili" görüşlerini dile getirdiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem ona karşı çıktığını anımsatarak, "İçinizde milli ve ulusalcı olan ve gerçekten mertçe Atatürk'ün yanında yer alanları partinizden temizleyip bugün terör odaklarıyla hep beraber olmayı kendine uygun görenlerle siyasetinizi yürütmek, Atatürk posteri ile apo posterini yan yana koymayı kendinize uygun görmek noktasındaysanız, size Atatürk adına daha ne söyleyelim?" ifadesini kullandı.

Genel Kurulda, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, seçim bölgesinin sorunları, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise Uşak'ın tarihi ve turistik değerlerine ilişkin birer gündem dışı konuşma yaptı.

Kaynak: AA